Кому категорично не можна їсти крабові палички

Крабові палички особливо стають популярними у період свят, тому важливо знати, кому їх категорично не можна їсти. Цей продукт викликає безліч суперечок, адже має певний вплив на здоров'я.

Кому не можна їсти

Алергікам

Через наявність великої кількості риби у складі продукту, крабові палички не можна вживати людям, що мають відповідну алергію. Також не варто їсти продукт тим, хто чутливий до яєчного білка або сої.

Симптоми алергії на крабові палички такі ж, як і у більшості симптомів харчової алергії: свербіж, поколювання або набряк у роті, нудота, блювота, біль у животі та, в деяких рідкісних випадках, анафілактичний шок.

Вагітним жінкам

Під час вагітності у жінки може спонтанно виникнути алергічна реакція навіть на продукти, які вона раніше добре переносила.

Важливо, що вплив продукту на саму вагітну та розвиток плода ніким не вивчалося. Тому не рекомендують вагітним і жінкам на ГВ їсти цей продукт.

Діти

Через наявність у складі крабових паличок синтетичних харчових добавок та консервантів не можна назвати продукт корисним для дитячого харчування.

Дітям, особливо до 3 років, бажано давати відварене рибне філе. Діти схильні до харчової алергії, тому не варто ризикувати.

Діабет

Для людини, яка страждає на цукровий діабет, крабові палички не становлять корисності. У продукті міститься крохмаль і цукор, а це вуглеводи, здатні й у невеликій кількості викликати загострення у хворого.

Справжнє крабове м’ясо є набагато кращим вибором для людей з діабетом, оскільки імітація краба містить додані вуглеводи, як крохмаль, так і цукор.

Як обрати крабові палички

Нутриціолог Людмила Матішинець розповіла, що важливо переконатись, що продукт містить не менше 30-40% сурімі. Якщо на упаковці відсотки не вказані, обирайте продукт, де сурімі перша складова у списку.

Найкраще обирати продукт у вакуумній упаковці, щоб уникнути доступу повітря. Палички в інших упаковках можуть мати скорочений термін придатності через вологу.

Якісна крабова паличка повинна бути чисто білого кольору. Будь-які сірі чи жовті плями вказують на можливість низької якості продукту.

При натисканні крабова паличка повинна легко потріскатися, але не зламатися повністю. Багато крохмалю у продукті може бути ознакою низької якості.

Експерт додала, якщо ви використовуєте крабові палички вдома, переконайтеся, що вони легко ріжуться, залишаючись пружними і цілими. Це свідчить про їхню якість.