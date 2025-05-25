6 продуктів, які допомагають заснути швидше та якісніше: поради сомнолога

Чи можуть певні продукти допомогти заснути швидше та спати глибше? Як виявилось, так. Деякі з них здатні стимулювати вироблення гормону сну - мелатоніну.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна (проєкт Styler) розповіла сомнологиня Дар'я Пилипенко.

Триптофан - попередник мелатоніну

За словами експертки, продукти не містять безпосередньо мелатонін, але можуть сприяти його утворенню. Йдеться про амінокислоту триптофан: саме вона запускає ланцюжок хімічних реакцій у нашому тілі, які зрештою завершуються синтезом мелатоніну.

"Хімічна реакція відбувається в ланцюжку: триптофан - серотонін - мелатонін. Останній буде синтезуватися, якщо вийти під денне світло", - пояснює Пилипенко.

Що варто їсти на вечерю

До продуктів, що містять триптофан і сприяють кращому сну, належать:

індичка (краще, ніж курка)

жирна риба (лосось, тунець, скумбрія)

тверді сири

волоські горіхи

ківі

концентрований вишневий сік

"Це не означає, що треба випивати літр соку. Достатньо невеликої кількості за дві години до сну. Те саме стосується ківі: він містить багато антиоксидантів та седативних речовин, які розслабляють", - додає сомнологиня.

Збалансованість - ключ

Харчування перед сном має бути не тільки легким, а й правильно дібраним.

Вибираючи продукти, які містять триптофан, і піддаючись денному світлу, ми можемо природним шляхом допомогти організму виробити мелатонін, і тим самим покращити якість сну.