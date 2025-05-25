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6 продуктів, які допомагають заснути швидше та якісніше: поради сомнолога

Неділя 25 травня 2025 19:15
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6 продуктів, які допомагають заснути швидше та якісніше: поради сомнолога Продукти, які підвищують рівень мелатоніну перед сном (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Чи можуть певні продукти допомогти заснути швидше та спати глибше? Як виявилось, так. Деякі з них здатні стимулювати вироблення гормону сну - мелатоніну.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна (проєкт Styler) розповіла сомнологиня Дар'я Пилипенко.

Триптофан - попередник мелатоніну

За словами експертки, продукти не містять безпосередньо мелатонін, але можуть сприяти його утворенню. Йдеться про амінокислоту триптофан: саме вона запускає ланцюжок хімічних реакцій у нашому тілі, які зрештою завершуються синтезом мелатоніну.

"Хімічна реакція відбувається в ланцюжку: триптофан - серотонін - мелатонін. Останній буде синтезуватися, якщо вийти під денне світло", - пояснює Пилипенко.

Що варто їсти на вечерю

До продуктів, що містять триптофан і сприяють кращому сну, належать:

  • індичка (краще, ніж курка)
  • жирна риба (лосось, тунець, скумбрія)
  • тверді сири
  • волоські горіхи
  • ківі
  • концентрований вишневий сік

"Це не означає, що треба випивати літр соку. Достатньо невеликої кількості за дві години до сну. Те саме стосується ківі: він містить багато антиоксидантів та седативних речовин, які розслабляють", - додає сомнологиня.

Збалансованість - ключ

Харчування перед сном має бути не тільки легким, а й правильно дібраним.

Вибираючи продукти, які містять триптофан, і піддаючись денному світлу, ми можемо природним шляхом допомогти організму виробити мелатонін, і тим самим покращити якість сну.

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