6 продуктів, які допомагають заснути швидше та якісніше: поради сомнолога
Чи можуть певні продукти допомогти заснути швидше та спати глибше? Як виявилось, так. Деякі з них здатні стимулювати вироблення гормону сну - мелатоніну.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна (проєкт Styler) розповіла сомнологиня Дар'я Пилипенко.
Триптофан - попередник мелатоніну
За словами експертки, продукти не містять безпосередньо мелатонін, але можуть сприяти його утворенню. Йдеться про амінокислоту триптофан: саме вона запускає ланцюжок хімічних реакцій у нашому тілі, які зрештою завершуються синтезом мелатоніну.
"Хімічна реакція відбувається в ланцюжку: триптофан - серотонін - мелатонін. Останній буде синтезуватися, якщо вийти під денне світло", - пояснює Пилипенко.
Що варто їсти на вечерю
До продуктів, що містять триптофан і сприяють кращому сну, належать:
- індичка (краще, ніж курка)
- жирна риба (лосось, тунець, скумбрія)
- тверді сири
- волоські горіхи
- ківі
- концентрований вишневий сік
"Це не означає, що треба випивати літр соку. Достатньо невеликої кількості за дві години до сну. Те саме стосується ківі: він містить багато антиоксидантів та седативних речовин, які розслабляють", - додає сомнологиня.
Збалансованість - ключ
Харчування перед сном має бути не тільки легким, а й правильно дібраним.
Вибираючи продукти, які містять триптофан, і піддаючись денному світлу, ми можемо природним шляхом допомогти організму виробити мелатонін, і тим самим покращити якість сну.
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