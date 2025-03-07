6 практичних варіантів садових доріжок, які підійдуть будь-якому двору

Садові доріжки не лише додають ділянці охайного вигляду, а й роблять її зручнішою для пересування. Вони можуть бути виконані з різних матеріалів, які відрізняються довговічністю, естетикою та способом укладання.

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Гравійна доріжка

Гравій - це доступний та практичний матеріал, який ідеально підходить для садових доріжок. Для її облаштування достатньо викопати траншею глибиною 15-20 см, утрамбувати основу та засипати гравієм шаром у 5-7 см.

Щоб підвищити міцність, основу можна викласти глиною або великим гравієм з додаванням піску. Важливо регулярно оновлювати верхній шар, щоб доріжка не втрачала привабливий вигляд. Для уникнення розсипання дрібних камінців рекомендується встановити бордюри з дерева, каменю або пластику.

Гравій з бруківкою

Комбінована доріжка з гравію та бруківки виглядає більш вишукано й додає об'єму садовому дизайну. Спочатку засипають тонкий шар гравію (3 см), потім укладають бруківку по краях, а після засипають решту гравію та ретельно розрівнюють.

Така комбінація запобігає розповзанню дрібних камінців та робить доріжку більш стійкою. Крім естетичності, бруківка додає зручності - по ній легше ходити після дощу або вологого сезону. Варто також передбачити хороший дренаж, щоб уникнути застою води.

Поєднання гравію та твердих пліт - просте та вигідне рішення (фото: Freepik.com)

Гравій та дерев'яні елементи

Дерев'яні бруси або дошки у поєднанні з гравієм створюють стильну доріжку, яка ідеально пасує до рустикального або природного ландшафту. Бруси укладаються безпосередньо на тонкий шар гравію, після чого засипається залишок матеріалу, а поверхню ретельно вирівнюють.

Такий варіант особливо підходить для нерівних ділянок, де потрібно згладити перепади висоти. Щоб продовжити термін служби дерева, його обробляють антисептиком та захисним лаком. З часом дерев'яні елементи можуть трохи затемніти, що лише додасть доріжці шарму.

Бетонні доріжки

Бетон - це один із найнадійніших матеріалів, що гарантує міцність та довговічність садових доріжок. Його можна використовувати як у вигляді суцільного покриття, так і для виготовлення окремих бетонних плит.

Для укладання доріжки спочатку риють траншею, засипають основу гравієм та піском, після чого заливають бетонний розчин.

Щоб зробити покриття більш цікавим, можна використати трафарети або кольорові добавки. Додатково бетонні плити можна прикрасити бордюрами з каменю або цегли.

Бетонні доріжки максимально прості у монтажі (фото: Freepik.com)

Галька та плитняк

Галька - більш декоративний матеріал, який у поєднанні з плитняком створює ефектний вигляд садової доріжки. Важливо вибрати контрастні відтінки для виразності композиції. Основу готують так само як і для гравійної доріжки: викопують траншею, засипають великий гравій та пісок, утрамбовують і викладають плитняк у бажаному порядку.

Вільні простори між плитами заповнюють галькою, що робить доріжку ще більш оригінальною. При правильному догляді така доріжка може зберігати гарний вигляд десятиліттями.

Дерев’яні доріжки

Дерев'яні доріжки гармонійно вписуються у природний ландшафт, надаючи ділянці особливого затишку. Вони можуть бути виконані з дощок або спилів дерев, які попередньо обробляють захисними засобами.

Для облаштування траншеї застосовують стандартний метод: викопують заглиблення, засипають пісок і встановлюють дерев'яні елементи. Вільний простір можна заповнити дрібним гравієм, корою або піском, що підкреслить природний стиль.

Такі доріжки приємні для ходіння босоніж, однак у дощову погоду можуть ставати слизькими. Для запобігання ковзанню можна використовувати протиковзкі накладки або спеціальну обробку поверхні.

Дерев'яні доріжки красиві, але досить дорогі (фото: Freepik.com)

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