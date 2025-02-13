Як підібрати інтер'єр по знаку Зодіаку та залучити в оселю гармонію та добробут

Знаки Зодіаку впливають на характер людини, отже - і на її смак у інтер'єрі оселі. Як вибрати такий дизайн квартири, щоб він гармонійно поєднувався з вашою зіркою?

РБК-Україна (проект Styler) дає поради, як створити квартиру у гармонії з вашим знаком Зодіаку.

Овен

Представники цього знака зодіаку - гарячі та пристрасні натури, тому при створенні інтер'єру вони обирають сучасний стиль. Овни - це першопрохідці у всьому: постійно рухаються вперед і обожнюють випробовувати новинки та оригінальні дизайнерські ідеї.

Інтер'єр відображає енергійний та індивідуальний характер Овна, тому він часто використовує яскраві акценти в дизайні, що дозволяє йому розкритися як особистості.

Для Овнів важливо, щоб житло було практичним і не забирало багато часу на догляд за ним. Адже Овен не може довго перебувати вдома, він постійно зайнятий досягненнями нових висот.

Телець

Люди, народжені під цим знаком, більше надають перевагу комфортному середовищу, де все в домі організовано чітко і лежить на своїх місцях. В оформленні інтер'єру вони обирають класичний стиль, цінують природну красу та симетрію.

Тельці уважно ставляться до вибору текстилю – люблять приємні та ніжні фактури. Саме тому в їхній квартирі часто можна побачити м'які пледи та подушки, що створюють атмосферу тиші та спокою.

Телець - чудовий кухар, і тому кухня для нього має бути не просто функціональною, а й затишною і виразною.

Близнюки

Артистичні та різнобічні особистості, Близнюки часто обирають стиль фьюжн для створення інтер'єру. В їхній оселі можна зустріти поєднання абсолютно несумісних предметів, але все це лише на перший погляд.

Близнюки - великі прихильники моди, тому в їхньому інтер'єрі можна знайти дизайнерські аксесуари з несподіваним підтекстом, про які вони можуть розповідати годинами.

Рак

Для Раків ідеальним стилем є скандинавський. Кожну деталь інтер'єру вони підбирають з душею, адже для них важлива кожна дрібниця, що несе тепло та привітність.

Розкішних люстр або дорогих крісел у такому інтер'єрі не буде, натомість можна побачити акуратні постери на стінах чи розставлені домашні рослини, які додають затишку.

Раки люблять дизайн у скандинавському стилі (фото: Freepik.com)

Лев

Цей знак зодіаку, що знаходиться під впливом Сонця, прагне бути в центрі уваги і любить розкіш. В інтер'єрі Левів переважають яскраві кольори та блискучі декоративні елементи.

Для Лева гостинна є серцем дому, місцем, де він любить зустрічати гостей та проводити веселі вечірки.

Діва

Діва - це знак, що надає значення порядку і чистоті в домі. В інтер'єрі присутні багато кімнатних рослин, а в оздобленні використовуються лише природні матеріали.

Вибір кольорів обмежується бежевими, коричневими та іншими природними відтінками, які підходять для створення затишку і гармонії.

Терези

Люди цього знака зодіаку мають природне почуття смаку та артистичність. Вони обирають вишуканий інтер'єр, що підкреслює їхній стиль.

Стиль арт-деко поєднує моду та гармонію, що властиво Терезам. В інтер'єрі вони надають перевагу ніжним відтінкам яскравих кольорів і металевим елементам декору.

Скорпіон

Головною особливістю Скорпіона є його загадковість і прагнення до саморозвитку. В інтер'єрі вони люблять темні тони, але не бояться використовувати яскраві благородні кольори.

Скорпіони обирають дорогі тканини для портьєр і важкі меблі, створюючи затишну атмосферу для особистого часу та відпочинку.

Дорогі тканини для портьєр і важкі меблі - вибір Скорпіонів (фото: Freepik.com)

Стрілець

Яскраві прихильники новинок та спонтанних пригод, Стрільці надають перевагу інтер'єрам, що поєднують цікаві технології та новаторські рішення.

Їхній інтер'єр легкий, не перевантажений деталями, з природними акцентами, що дозволяють зосередитися на важливих спогадах та інтересах.

Козоріг

Консервативний знак, Козероги обирають для оформлення будинку класичний стиль, де кожен предмет має своє місце. Їхня оселя відрізняється акуратністю, чистотою та високоякісними матеріалами.

Козероги цінують мінімалізм і прагматизм, тому в їхньому інтер'єрі немає нічого зайвого.

Водолій

Водолій - творчий та енергійний знак, який любить використовувати саморобні елементи декору та меблів. Для оформлення інтер'єру вони часто вибирають лофт або еко-стиль, де головне - свобода та природні матеріали.

Водолії часто змінюють свій інтер'єр, тому не варто дивуватися, якщо при наступному візиті ви не впізнаєте їхній будинок.

Риби

Риби у своєму інтер'єрі часто використовують елементи водної тематики, наприклад, скляні перегородки чи камінь. Для них важливі пастельні відтінки та декоративні аксесуари, що створюють атмосферу мрійливості.

Популярним стилем серед Риб є прованс, що найбільше підходить до їхньої ніжної натури.

Прованс - стиль Риб (фото: Freepik.com)