Які квіти посадити на балконі, щоб він став найгарнішим у будинку

Вирощування квітів на балконі - чудовий спосіб додати кольорів і затишку до вашого відкритого простору. Але деякі квіти краще ростуть у тіні, інші ж потребують багато сонця.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як підібрати відповідні горщики, дренаж і правильно доглядати за рослинами, щоб вони радували вас своїм цвітінням на балконі.

Бальзамін

Бальзамін - це ідеальний варіант для балконів, які не отримують багато сонячного світла. Його компактні кущики досягають висоти 20-25 см і прикрашені великими квітами червоного, білого або рожевого кольору.

Ця рослина любить вологий ґрунт, тому потребує регулярного та рясного поливу. Однак важливо не перезволожувати коріння, щоб уникнути гнилі. Бальзамін найкраще росте в напівтіні, подалі від прямого полуденного сонця.

Щоб продовжити період цвітіння, регулярно видаляйте зів'ялі квіти та підгодовуйте рослину комплексними добривами раз на 2-3 тижні.

Один з гібридних сортів бальзаміну (фото: Вікіпедія)

Бульбова бегонія

Бульбова бегонія - багаторічна рослина, яка вражає своїми великими квітами різних відтінків червоного, білого, рожевого та оранжевого кольорів. Вона може виростати до 60 см заввишки, створюючи розкішні каскади квітів.

Бегонія віддає перевагу помірному освітленню та потребує регулярного поливу, щоб ґрунт залишався злегка вологим. Важливо уникати застою води, щоб не допустити загнивання кореневої системи.

Наприкінці осені клубні бегонії викопують, висушують і зберігають у темному прохолодному місці при температурі 5-8°C. Для пишного цвітіння рослину можна підгодовувати добривами для квітучих рослин раз на 2 тижні.

Бульбова бегонія (фото: Вікіпедія)

Віола

Віола, або братки, - це мініатюрна рослина, яка прикрасить ваш балкон яскравими квітами різноманітних відтінків. Зазвичай вона виростає до 30 см у висоту та має численні квіти з різнокольоровими пелюстками.

Віола полюбляє сонячні місця або легку напівтінь, а також потребує помірного поливу кожні кілька днів. Ґрунт повинен залишатися злегка вологим, але не перезволоженим.

Щоб продовжити цвітіння, регулярно видаляйте зів’ялі бутони та удобрюйте рослину комплексними добривами. Віола добре переносить прохолодну погоду, тому може цвісти навіть восени.

Віола триколорна (фото: Вікіпедія)

Духмяний горошок

Духмяний горошок - це однорічна рослина з ароматними квітами середнього розміру червоного, білого, рожевого та фіолетового кольорів. Його виткі пагони можуть сягати кількох метрів у висоту, тому рослині потрібна опора, наприклад, решітка або сітка.

Духмяний горошок віддає перевагу сонячним місцям і потребує регулярного поливу кожні 2-3 дні. Ґрунт повинен бути злегка вологим, але важливо уникати застою води. Для рясного цвітіння варто підгодовувати рослину добривами для квітучих культур раз на два тижні. Видаляючи зів’ялі квіти, ви стимулюєте появу нових бутонів.

Духмяний горошок (фото: Вікіпедія)

Іпомея

Іпомея - це швидкоросла в'юнка рослина з великими квітами білого, синього та пурпурного кольорів. Вона ідеально підходить для вертикального озеленення балконів і терас, створюючи живу квітучу стіну. Для росту іпомеї потрібна опора, така як шпалера або сітка.

Рослина полюбляє сонячні місця і потребує регулярного поливу, особливо в спекотні дні - кожні 2-3 дні. Іпомея добре переносить спеку, але вимагає дренованого ґрунту, щоб уникнути застою води. Для стимуляції рясного цвітіння можна підгодовувати її калійними добривами раз на два тижні.

Іпомея (фото: Вікіпедія)

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