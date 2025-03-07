6 практичных вариантов садовых дорожек, которые подойдут любому двору

Садовые дорожки не только придают участку опрятный вид, но и делают его более удобным для передвижения. Они могут быть выполнены из различных материалов, которые отличаются долговечностью, эстетикой и способом укладки.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о самых популярных видах садовых дорожек, их преимуществах и особенностях монтажа.

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Гравийная дорожка из гравия

Гравий - это доступный и практичный материал, который идеально подходит для садовых дорожек. Для ее обустройства достаточно выкопать траншею глубиной 15-20 см, утрамбовать основание и засыпать гравием слоем в 5-7 см.

Чтобы повысить прочность, основу можно выложить глиной или крупным гравием с добавлением песка. Важно регулярно обновлять верхний слой, чтобы дорожка не теряла привлекательный вид. Для избежания рассыпания мелких камешков рекомендуется установить бордюры из дерева, камня или пластика.

Гравий с брусчаткой

Комбинированная дорожка из гравия и брусчатки выглядит более изысканно и добавляет объема садовому дизайну. Сначала засыпают тонкий слой гравия (3 см), затем укладывают брусчатку по краям, а после засыпают остальной гравий и тщательно разравнивают.

Такая комбинация предотвращает расползание мелких камней и делает дорожку более устойчивой. Кроме эстетичности, брусчатка добавляет удобства- по ней легче ходить после дождя или влажного сезона. Стоит также предусмотреть хороший дренаж, чтобы избежать застоя воды.

Сочетание гравия и твердых плит - простое и выгодное решение (фото: Freepik.com)

Гравий и деревянные элементы

Деревянные брусья или доски в сочетании с гравием создают стильную дорожку, которая идеально подходит к рустикальному или природному ландшафту. Брусья укладываются непосредственно на тонкий слой гравия, после чего засыпается остаток материала, а поверхность тщательно выравнивают.

Такой вариант особенно подходит для неровных участков, где нужно сгладить перепады высоты. Чтобы продлить срок службы дерева, его обрабатывают антисептиком и защитным лаком. Со временем деревянные элементы могут немного потемнеть, что только придаст дорожке шарма.

Бетонные дорожки

Бетон - это один из самых надежных материалов, гарантирует прочность и долговечность садовых дорожек. Его можно использовать как в виде сплошного покрытия, так и для изготовления отдельных бетонных плит.

Для укладки дорожки сначала роют траншею, засыпают основу гравием и песком, после чего заливают бетонный раствор.

Чтобы сделать покрытие более интересным, можно использовать трафареты или цветные добавки. Дополнительно бетонные плиты можно украсить бордюрами из камня или кирпича.

Бетонные дорожки максимально просты в монтаже (фото: Freepik.com)

Галька и плитняк

Галька - более декоративный материал, который в сочетании с плитняком создает эффектный вид садовой дорожки. Важно выбрать контрастные оттенки для выразительности композиции. Основание готовят так же как и для гравийной дорожки: выкапывают траншею, засыпают крупный гравий и песок, утрамбовывают и выкладывают плитняк в желаемом порядке.

Свободные пространства между плитами заполняют галькой, что делает дорожку еще более оригинальной. При правильном уходе такая дорожка может сохранять красивый вид десятилетиями.

Деревянные дорожки

Деревянные дорожки гармонично вписываются в природный ландшафт, придавая участку особый уют. Они могут быть выполнены из досок или спилов деревьев, которые предварительно обрабатывают защитными средствами.

Для обустройства траншеи применяют стандартный метод: выкапывают углубление, засыпают песок и устанавливают деревянные элементы. Свободное пространство можно заполнить мелким гравием, корой или песком, что подчеркнет природный стиль.

Такие дорожки приятны для хождения босиком, однако в дождливую погоду могут становиться скользкими. Для предотвращения скольжения можно использовать противоскользящие накладки или специальную обработку поверхности.

Деревянные дорожки красивые, но достаточно дорогие (фото: Freepik.com)

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