7 безпрограшних ідей ландшафтного дизайну, які зроблять ваш двір вишуканим та елегантним

Ландшафтний дизайн завжди був важливою частиною оформлення саду чи дачної ділянки. Сьогодні існує багато цікавих тенденцій, які можуть змінити вигляд вашої території, не вимагаючи великих витрат.

РБК-Україна (проект Styler) пропонує прості та оригінальні ідеї, які ви зможете реалізувати своїми руками, створюючи комфорт та гармонію на вашій ділянці.

Штучний ставок

Штучно створений ставок може стати справжньою прикрасою вашого саду. Використання спеціальних місткостей, плівок, насосів та фільтрів дозволяє зробити водойму різної форми та розміру.

Декоративні елементи, такі як фонтан, каміння, водні рослини та рибки, додадуть природного вигляду. Такий живий куточок не тільки естетично привабливий, але й стане приємним місцем для дітей та любителів природи.

Маленька штучна водойма на подвір'ї - чудова прикраса (фото: Freepik.com)

Ярусне озеленення

Техніка ярусного озеленення дозволяє створити ефект каскаду з рослин. Цей стиль підходить як для великих, так і для малих ділянок, замасковуючи нерівності ландшафту.

Висаджуйте рослини у кілька рівнів, що додасть саду природної краси та глибини. Ярусне озеленення дозволяє легко скрасити недоліки ландшафту та перетворити його на стильний простір.

Садове освітлення

Садове освітлення допоможе перетворити ваш двір на чарівне місце. Стильні світильники у вигляді стовпів, куль, гірлянд чи бра дозволяють красиво освітити доріжки, альтанки та патіо.

Окрім естетичного ефекту, вони додають затишку і можуть підкреслити особливості вашого саду, але не забувайте дотримуватись правил світломаскування в умовах війни.

Гірлянди - дуже дешевий та простий спосіб прикрасити двір (фото: Freepik.com)

Живі скульптури

Для створення оригінального дизайну на ділянці можна використовувати живі скульптури з кущів і дерев. Техніка топіарі допомагає створювати фігури з різних рослин, що додають чарівності саду.

Використовуючи садові інструменти, такі як секатор та сучкоріз, ви можете створювати як прості, так і складні композиції. Це мистецтво існує вже понад 2000 років, і зараз воно знову стало популярним у всьому світі.

Кам’яний сад

Рокарій - це кам’яний сад, що створює атмосферу гірської місцевості. Він ідеально підходить для маленьких ділянок, адже кам’яні композиції займають мало місця.

Для великих садів варто поєднувати рокарій з живими рослинами, що дозволить підкреслити індивідуальність вашого простору. Камінь та рослини чудово гармонують, створюючи затишну атмосферу.

Кам'яна гірка може бути вдало вписана у ландшафт (фото: Freepik.com)

Садові килими

Для створення цікавих текстур і візерунків на землі використовуйте газони, квіти, декоративну траву та мульчу. Комбінація різних матеріалів і кольорів дозволить створити унікальний вигляд вашої ділянки. Садові килими можуть бути як простими, так і складними, залежно від вашої фантазії.

Рослинні стіни та лабіринти

Рослинні стіни і лабіринти, створені з лаврового куща, бука або лигуструма, виконують функцію зонування та надають естетичний вигляд. Вони допомагають поділити сад на кілька зон, захищають від вітру та цікавих поглядів. Крім того, вони сприяють поліпшенню екології і виглядають дуже красиво, додаючи природний елемент у ваш сад.

Навіть маленький лабіринт має дуже вишуканий вигляд (фото: Freepik.com)