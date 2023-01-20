6 помилок зимового гардеробу: зніміть це, щоб не виглядати безглуздо

Мода змінюється щосезону, тому важливо стежити за трендами, щоб не виглядати смішно. Які помилки зимового гардеробу 2023 є неактуальними і негармонічними?

Про основні помилки розповіла в Instagram стиліст Анна Леканова

Тонкий светр поверх джинсів

Такий вигляд візуально подовжує тулуб і вкорочує ноги. Виглядає неохайно, адже через тонку тканину светру просвічуватиметься текстура і колір джинсів.

Занадто вузький верхній одяг

Виглядає несучасно, виключає можливість вдягнути під низ щось об'ємне (оверсайзне) і створити актуальний багатошаровий образ.

Тонкі приталені кардигани

Виглядає неактуально, особливо якщо кардиган асиметричний.

Закороткий шарф

Це виглядає незавершено, куцо і неактуально. В тренді цього сезону довгі шарфи.

Забагато хутра

Рясні хутряні оздоблення втратили актуальність. Тому надмірне використання хутра в одному образі виглядає несучасно.

Неправильне співвідношення між пальто і спідницею

Для гармонічного і збалансованого образу спідниця має виступати з-під пальто на 5-10 см (ширина долоні). Краще обрати пальто нижче коліна, з яким гармоніюватиме спідниця.

Всі фото: instagram.com/anna.le.nova