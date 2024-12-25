6 помилок українців під час свят та застіль, які можуть підірвати здоров'я

Святковий період - це час радості та відпочинку, але також він може стати джерелом стресу та проблем зі здоров'ям. Є декілька міфів, у які вірять українці під час новорічних застіль.

Про них розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис дієтолога Олега Швеця у Facebook.

Міф 1. У свята не уникнути стресу

Підготовка до свят включає чимало завдань, але важливо знайти час для відпочинку.

Пріоритет сну: спіть 7-9 годин на добу.

Займайтеся тим, що приносить спокій: прогулянки, читання, фільми.

Освойте релаксаційні техніки: медитацію, глибоке дихання, йогу.

Плануйте реалістично: кажіть "ні", якщо це допоможе уникнути перевтоми.

Міф 2. Пропуск прийому їжі зменшить кількість спожитих калорій

Не відмовляйтеся від їжі, щоб "залишити місце" для святкових страв.

Пропуски прийомів їжі можуть спровокувати сильний голод і переїдання.

Краще харчуйтеся збалансовано протягом дня.

Міф 3. Контроль за споживанням солі не є обов'язковим

Зайва кількість натрію може зашкодити серцю й викликати затримку рідини.

Уникайте продуктів із високим вмістом солі, таких як чіпси, копченості, піца.

Вживайте більше свіжих фруктів і овочів.

Читайте етикетки, щоб знати кількість натрію у продуктах.

Міф 4. Тренування під час свят можна пропускати

Святковий розклад може зменшити час на фізичну активність, але вправи важливі для зняття стресу.

Залишайтеся активними: ходіть більше, користуйтеся сходами замість ліфта.

Зберігайте свій звичний графік тренувань, але адаптуйте його за потреби.

Міф 5. Можна пити алкоголь, скільки захочеш

Свята часто асоціюються з алкогольними напоями, але слід бути обережними.

Навіть невеликі кількості алкоголю можуть містити багато калорій та цукру.

ВООЗ наголошує, що безпечної дози алкоголю не існує.

Обмежтеся одним келихом, а далі оберіть газовану воду або інший безалкогольний напій.

Міф 6. Можна не слідкувати за сном

Сон - ключ до відновлення організму.

Нестача сну підвищує ризик серцевих захворювань, інсульту, ожиріння.

Брак сну впливає на рівень стресу та ускладнює прийняття здорових рішень.

Намагайтеся дотримуватися режиму сну навіть під час свят.

Здоров’я та гарний настрій під час свят залежить від простих, але важливих рішень. Балансуйте харчування, залишайтеся активними, уникайте перевтоми та приділяйте увагу сну. Це допоможе насолодитися святами без шкоди для організму!