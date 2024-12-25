6 ошибок украинцев во время праздников и застолий, которые могут подорвать здоровье

Праздничный период - это время радости и отдыха, но также он может стать источником стресса и проблем со здоровьем. Есть несколько мифов, в которые верят украинцы во время новогодних застолий.

О них рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост диетолога Олега Швеца в Facebook.

Здоровье и хорошее настроение во время праздников зависит от простых, но важных решений. Балансируйте питание, оставайтесь активными, избегайте переутомления и уделяйте внимание сну. Это поможет насладиться праздниками без вреда для организма!

Праздники часто ассоциируются с алкогольными напитками, но следует быть осторожными.

Праздничное расписание может уменьшить время на физическую активность, но упражнения важны для снятия стресса.

Не отказывайтесь от еды, чтобы "оставить место" для праздничных блюд.

Подготовка к праздникам включает немало задач, но важно найти время для отдыха.

Мы ранее писали, что пить из алкоголя на новогодние праздники, чтобы не подорвать здоровье.

Также мы писали о трех простых правилах, чтобы избежать ужасного похмелья.

Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.