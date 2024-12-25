6 ошибок украинцев во время праздников и застолий, которые могут подорвать здоровье
Праздничный период - это время радости и отдыха, но также он может стать источником стресса и проблем со здоровьем. Есть несколько мифов, в которые верят украинцы во время новогодних застолий.
О них рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост диетолога Олега Швеца в Facebook.
Миф 1. В праздники не избежать стресса
Подготовка к праздникам включает немало задач, но важно найти время для отдыха.
- Приоритет сна: спите 7-9 часов в сутки.
- Занимайтесь тем, что приносит спокойствие: прогулки, чтение, фильмы.
- Освойте релаксационные техники: медитацию, глубокое дыхание, йогу.
- Планируйте реалистично: говорите "нет", если это поможет избежать переутомления.
Миф 2. Пропуск приема пищи уменьшит количество потребленных калорий
Не отказывайтесь от еды, чтобы "оставить место" для праздничных блюд.
- Пропуски приемов пищи могут спровоцировать сильный голод и переедание.
- Лучше питайтесь сбалансировано в течение дня.
Миф 3. Контроль за потреблением соли не является обязательным
Излишнее количество натрия может навредить сердцу и вызвать задержку жидкости.
- Избегайте продуктов с высоким содержанием соли, таких как чипсы, копчености, пицца.
- Употребляйте больше свежих фруктов и овощей.
- Читайте этикетки, чтобы знать количество натрия в продуктах.
Миф 4. Тренировки во время праздников можно пропускать
Праздничное расписание может уменьшить время на физическую активность, но упражнения важны для снятия стресса.
- Оставайтесь активными: ходите больше, пользуйтесь лестницей вместо лифта.
- Сохраняйте свой привычный график тренировок, но адаптируйте его при необходимости.
Миф 5. Можно пить алкоголь, сколько захочешь
Праздники часто ассоциируются с алкогольными напитками, но следует быть осторожными.
- Даже небольшие количества алкоголя могут содержать много калорий и сахара.
- ВОЗ отмечает, что безопасной дозы алкоголя не существует.
- Ограничьтесь одним бокалом, а дальше выберите газировку или другой безалкогольный напиток.
Миф 6. Можно не следить за сном
Сон - ключ к восстановлению организма.
- Недостаток сна повышает риск сердечных заболеваний, инсульта, ожирения.
- Недостаток сна влияет на уровень стресса и затрудняет принятие здоровых решений.
- Старайтесь соблюдать режим сна даже во время праздников.
Здоровье и хорошее настроение во время праздников зависит от простых, но важных решений. Балансируйте питание, оставайтесь активными, избегайте переутомления и уделяйте внимание сну. Это поможет насладиться праздниками без вреда для организма!
Мы ранее писали, что пить из алкоголя на новогодние праздники, чтобы не подорвать здоровье.
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