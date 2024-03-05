6 помилок у догляді за зубами дитини, яких у жодному разі не можна допускати батькам

Відсутність догляду

"Перша і головна помилка - це не доглядати за ротовою порожниною дитини взагалі. На жаль, ще досі деякі батьки думають, що дитячі зуби чистити не потрібно, бо вони все одно випадуть. Або ж розпочинають догляд за зубами занадто пізно, коли ті вже потребують лікування", - каже стоматологиня.

Лікарка наголошує, що починати чистити зуби потрібно з появою першого зуба, використовуючи дитячі щітки й пасту з фтором. І чистити зуби молочні, як і постійні - потрібно двічі на день.

Використовувати зубні пасти без корисних складових

"Дитячі зубні пасти повинні містити фтор, ксилітол та кальцієвмісні складові. Їх вводять в дитячі зубні пасти абсолютно в безпечних кількостях і безпечних варіантах, для того, щоб здійснювати додаткову захисну дію і профілактику карієсу", - пояснює Вікович-Вдовенко.

Не чистити міжзубні проміжки

"Ще одна помилка - не чистити між зубами або використовувати лише зубну щітку. З моменту коли два сусідніх зуби в дитини виросли й появився міжзубний простір, він теж вимагає спеціального очищення. Для цього слід використовувати спеціальні дитячі міні-флосери або ж маленькі міжзубні щітки йоржики", - говорить стоматологиня.

Дозволяти часті перекуси

"Збільшення інтервалів між їжею чи між перекусами дозволяє відновитися pH слині, це також важливо для відновлення кількісної складової слини, яка містить багато захисних ферментів і корисних мікроелементів. Вони мають бути в потрібній кількості для того, щоб проявляти свою дію", - наголошує лікарка.

За словами стоматологині, коли перекуси часті або ж дитина п'є між їжею не лише воду, а й якісь солодкі напої, то pH, склад слини, не встигає нормалізуватись і це сприяє швидшому виникненню карієсу чи захворювань ясен у дитини.

Думати, що діти самі можуть якісно чистити зуби

"Батьки, які думають, що дитина, яка бере щітку і пасту, і сама намагається чистити свої зуби, робить це якісно, дуже і дуже помиляються. Діти не можуть самостійно чистити всі зуби достатньо якісно. Батьки зобов'язані це робити своїм дітям до 6-7 років, а потім дочищати після того, як діти їх самі почистили, до моменту, поки вони не навчаться робити це якісно. А це може бути в віці від 10 до 13 років", - каже Вікович-Вдовенко.

Вести дитину до стоматолога, коли вже щось болить

Стоматологиня пояснює, що якщо перший візит дитини до стоматолога відбудеться в момент, коли дитину нічого не турбує, то цей огляд буде лише ознайомчим. На цьому візиті дитина познайомиться з лікарем, клінікою і кабінетом. Зрозуміє, що там нічого небезпечного чи болючого для неї немає. Тоді всі наступні огляди будуть проходити приблизно в такому ж настрої.

"А якщо перший візит потребує лікування, яке може бути неприємним, от тоді цей перший візит може бути травматичним, який дитина запам'ятає на все життя. Саме звідси у більшості сучасних дорослих є страх відвідувати стоматологів", - говорить лікарка.