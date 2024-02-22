Жуйки від карієсу - це не міф, а реальність. Щоправда, далеко не всі жуйки створені для профілактики карієсу.

Про корисні та шкідливі жуйки, в інтерв'ю РБК-Україна (проект Styler) розповів практикуючий лікар-стоматолог, який спеціалізується на терапевтичній, ортопедичній та естетичній стоматології Ян Стремський.

Стоматолог назвав кращі жуйки від карієсу

Навколо теми жуйок ходить багато різних думок, хтось каже, що жуйки шкідливі, адже вони діють на організм, як повноцінне приймання їжі, а хтось впевнений, що жуйки здатні врятувати від карієсу та освіжити дихання.

Але є й ті, хто загалом не замислюється про їхні мінуси та плюси, а просто жує, тому що звик. Але насправді існують різні жуйки, є корисні, а є ті, які погано впливають на здоров’я наших зубів та на організм цілком.

Стоматологи розподіляють жуйки на погані та гарні, і так, корисні жуйки - це не міф. Потрібно лише знати, які саме можна купувати.

Стоматолог назвав кращі жуйки від карієсу (фото: Freepik)

Звичайні жуйки з цукром, за словами Яна - це зло. І всі жуйки зі смаками, мають у складі цукор, який не лише не має жодного проти карієсного ефекту, а ще й може спровокувати карієс.

Але є й корисні жуйки й для того, щоб зрозуміти це, вам потрібно знати лише один інгредієнт, який має містити жуйка від карієсу.

"Жуйки без цукру покращує травлення, сприяє виділенню шлункового соку. Жуйка з Ксилітом - найкращий вибір, бо крім властивостей без цукрових, вона є ідеальним засобом для профілактики карієсу", - розповідає стоматолог.