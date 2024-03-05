6 ошибок в уходе за зубами ребенка, которых ни в коем случае нельзя допускать родителям

Отсутствие ухода

"Первая и главная ошибка - это не ухаживать за полостью рта ребенка вообще. К сожалению, до сих пор некоторые родители думают, что детские зубы чистить не нужно, потому что они все равно выпадут. Или же начинают уход за зубами слишком поздно, когда те уже нуждаются в лечение", - говорит стоматолог.

Врач отмечает, что начинать чистить зубы нужно с появлением первого зуба, используя детские щетки и пасту с фтором. И чистить зубы молочные, как и взрослые - нужно дважды в день.

Использовать зубные пасты без полезных составляющих

"Детские зубные пасты должны содержать фтор, ксилитол и кальциесодержащие составляющие. Их вводят в детские зубные пасты абсолютно в безопасных количествах и безопасных вариантах, для того чтобы осуществлять дополнительное защитное действие и профилактику кариеса", - объясняет Викович-Вдовенко.

Не чистить межзубные промежутки

"Еще одна ошибка - не чистить между зубами или использовать только зубную щетку. С момента когда два соседних зуба у ребенка выросли и появилось межзубное пространство, он тоже требует специальной очистки. Для этого следует использовать специальные детские мини-флоссеры или маленькие межзубные щетки ершики", - говорит стоматолог.

Разрешать частые перекусы

"Увеличение интервалов между пищей или между перекусами позволяет восстановиться pH слюне, это также важно для восстановления количественной составляющей слюны, содержащей много защитных ферментов и полезных микроэлементов. Они должны быть в нужном количестве для того, чтобы проявлять свое действие", - отмечает врач.

По словам стоматолога, когда перекусы частые или ребенок пьет между едой не только воду, но и какие-то сладкие напитки, то pH, состав слюны, не успевает нормализоваться и это способствует более быстрому возникновению кариеса или заболеваний десен у ребенка.

Полагать, что дети сами могут качественно чистить зубы

"Родители, которые думают, что ребенок, который берет щетку и пасту, и сам пытается чистить свои зубы, делает это качественно, очень и очень ошибаются. Дети не могут самостоятельно чистить все зубы достаточно качественно. Родители обязаны это делать своим детям до 6-7 лет, а затем дочищать после того, как дети сами почистили, до момента, пока они не научатся делать это качественно. А это может быть в возрасте от 10 до 13 лет", - говорит Викович-Вдовенко.

Вести ребенка к стоматологу, когда уж что-то болит

Стоматолог объясняет, что если первый визит ребенка к стоматологу состоится в момент, когда ребенка ничего не беспокоит, то этот осмотр будет ознакомительным. На этом визите ребенок познакомится с лечащим врачом, клиникой и кабинетом. Поймет, что там ничего опасного или болезненного для него нет. Тогда все последующие обзоры будут проходить примерно в таком же настроении.

"А если первый визит требует лечения, которое может быть неприятным, тогда этот первый визит может быть травматичным, который ребенок запомнит на всю жизнь. Именно отсюда у большинства современных взрослых есть страх посещать стоматологов", - говорит врач.