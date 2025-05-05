6 налаштувань, які зроблять ваш WhatsApp по-справжньому приватним і безпечним

Як запобігти експорту ваших чатів іншими користувачами

Якщо ви хочете експортувати чат, це легко зробити, створивши текстовий файл, до якого можна прикріпити медіафайли за запитом.

На Android натисніть три крапки (у правому верхньому куті) в чаті, потім виберіть "Ще" і "Експортувати чат".

На iPhone натисніть на заголовок у верхній частині чату, потім виберіть "Експортувати чат".

Проблема в тому, що будь-яка людина, з якою ви спілкуєтеся, може експортувати чат, як і ви. Якщо ви не хочете, щоб ваші контакти експортували ваші повідомлення, можна вимкнути цю можливість для всіх учасників чату (цю функцію було нещодавно додано, тому вона може бути недоступною на вашому пристрої).

Щоб змінити налаштування, відкрийте сторінку з інформацією про чат, натиснувши на заголовок у верхній частині чату.

Виберіть "Додаткові налаштування конфіденційності чатів", щоб увімкнути блокування.

Як заблокувати і приховати певні чати

Багато функцій безпеки WhatsApp можуть бути обійдені, якщо хтось отримає доступ до вашого телефону, тому функція блокування чатів може бути корисною. Вона дає змогу помістити обрані вами розмови в окрему папку, доступ до якої можна отримати тільки через додатковий пароль або біометричну аутентифікацію.

Заблоковані чати відображаються вище всіх інших повідомлень у головному списку чатів, і для їхнього розблокування потрібен метод розблокування, налаштований на вашому телефоні (наприклад, Face ID).

Щоб заблокувати чат:

Натисніть на заголовок у верхній частині розмови

Виберіть "Блокування чату" (Android) або "Заблокувати чат" (iOS).

Заблокуйте і приховайте певні чати (фото: The Verge)

Як поставити WhatsApp під біометричне блокування

Крім того, можна поставити сам WhatsApp під біометричне блокування. Якщо хтось отримає доступ до вашого телефону, він не зможе увійти в WhatsApp без сканування обличчя або відбитка пальця.

Якщо на вашому телефоні Android або iOS вже налаштована біометрична безпека для екрана блокування, ви можете застосувати те саме налаштування і для WhatsApp.

На Android з головного списку чатів натисніть три крапки (у правому верхньому куті), потім виберіть "Налаштування", "Конфіденційність" і "Блокування додатків".

На iOS перейдіть у "Налаштування", потім виберіть "Конфіденційність" і "Блокування додатків".

Ви також можете встановити час, через який WhatsApp знову вимагатиме біометричну автентифікацію.

Переконайтеся, що резервні копії повністю зашифровані

Чати WhatsApp повністю зашифровані, але резервні копії ваших чатів за замовчуванням не зашифровані. Хоча злом цих резервних копій вкрай складний, їх шифрування значно ускладнить доступ до них. Для цього вам потрібно буде використовувати ключ шифрування або пароль, який WhatsApp надасть вам для відновлення резервних копій.

Перейдіть до налаштувань додатка (три точки, потім "Налаштування" на вкладці "Чати" в Android, вкладка "Налаштування" на iOS).

Виберіть "Чати" і "Резервне копіювання чатів". Тут можна керувати резервним копіюванням ваших розмов на Google-акаунт або в iCloud, а також увімкнути шифрування через опцію "Шифроване резервне копіювання".

Переконайтеся, що резервні копії повністю зашифровані (фото: The Verge)

Увімкніть двофакторну аутентифікацію

Дуже важливо увімкнути двофакторну автентифікацію (2FA) на кожному акаунті, який пропонує цю функцію, а таких акаунтів зараз більшість. Це означає, що для входу в застосунок із нового пристрою знадобиться додатковий код. Цей код зазвичай приходить через додаток-аутентифікатор, але в WhatsApp це шестизначний PIN-код, який ви встановлюєте самостійно.

Відкрийте налаштування WhatsApp на вашому телефоні

На Android перейдіть у вкладку "Чати", натисніть три крапки (у правому верхньому кутку), і виберіть "Налаштування"

перейдіть у вкладку "Чати", натисніть три крапки (у правому верхньому кутку), і виберіть "Налаштування" На iOS перейдіть у вкладку "Налаштування", потім виберіть "Аккаунт" і "Двоетапна верифікація", щоб налаштувати цю функцію.

Ви також можете ввести адресу електронної пошти, на яку можна буде скинути PIN, якщо ви забудете його. В іншому випадку WhatsApp змусить вас почекати сім днів, перш ніж ви зможете створити новий PIN.

Увімкніть повідомлення, що зникають

Ви можете увімкнути повідомлення, що зникають, і гарантувати, що ваші чати будуть видалятися з плином часу. Таким чином, навіть якщо хтось отримає доступ до вашого телефону, він не зможе побачити, про що ви спілкувалися, оскільки розмови зникнуть.

Щоб зробити це в будь-якому чаті:

Натисніть на заголовок у верхній частині чату, потім виберіть "Зникаючі повідомлення"

Виберіть час, через який повідомлення зникнуть після того, як усі учасники чату побачать їх: 24 години, 7 днів або 90 днів.

Ви також можете встановити таймер для повідомлень за замовчуванням для всіх нових чатів.

Увімкніть повідомлення, що зникають (фото: The Verge)