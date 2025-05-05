6 настроек, которые сделают ваш WhatsApp по-настоящему приватным и безопасным

Как предотвратить экспорт ваших чатов другими пользователями

Если вы хотите экспортировать чат, это легко сделать, создав текстовый файл, в который можно прикрепить медиафайлы по запросу.

На Android нажмите три точки (в правом верхнем углу) в чате, затем выберите “Еще” и "Экспортировать чат".

На iPhone нажмите на заголовок в верхней части чата, затем выберите "Экспортировать чат".

Проблема в том, что любой человек, с которым вы общаетесь, может экспортировать чат, как и вы. Если вы не хотите, чтобы ваши контакты экспортировали ваши сообщения, можно отключить эту возможность для всех участников чата (эта функция была недавно добавлена, поэтому она может быть недоступна на вашем устройстве).

Чтобы изменить настройки, откройте страницу с информацией о чате, нажав на заголовок в верхней части чата.

Выберите "Дополнительные настройки конфиденциальности чатов", чтобы включить блокировку.

Как заблокировать и скрыть определенные чаты

Многие функции безопасности WhatsApp могут быть обойдены, если кто-то получит доступ к вашему телефону, поэтому функция блокировки чатов может быть полезной. Она позволяет поместить выбранные вами разговоры в отдельную папку, доступ к которой можно получить только через дополнительный пароль или биометрическую аутентификацию.

Заблокированные чаты отображаются выше всех остальных сообщений в главном списке чатов, и для их разблокировки потребуется метод разблокировки, настроенный на вашем телефоне (например, Face ID).

Чтобы заблокировать чат:

Нажмите на заголовок в верхней части разговора

Выберите "Блокировка чата" (Android) или "Заблокировать чат" (iOS).

Заблокируйте и скройте определенные чаты (фото: The Verge)

Как поставить WhatsApp под биометрическую блокировку

Кроме того, можно поставить сам WhatsApp под биометрическую блокировку. Если кто-то получит доступ к вашему телефону, он не сможет войти в WhatsApp без сканирования лица или отпечатка пальца.

Если на вашем телефоне Android или iOS уже настроена биометрическая безопасность для экрана блокировки, вы можете применить ту же настройку и для WhatsApp.

На Android из главного списка чатов нажмите три точки (в правом верхнем углу), затем выберите "Настройки", “Конфиденциальность” и “Блокировка приложений”.

На iOS перейдите в "Настройки", затем выберите "Конфиденциальность" и "Блокировка приложений".

Вы также можете установить время, через которое WhatsApp снова потребует биометрическую аутентификацию.

Убедитесь, что резервные копии полностью зашифрованы

Чаты WhatsApp полностью зашифрованы, но резервные копии ваших чатов по умолчанию не зашифрованы. Хотя взлом этих резервных копий крайне сложен, их шифрование значительно усложнит доступ к ним. Для этого вам нужно будет использовать ключ шифрования или пароль, который WhatsApp предоставит вам для восстановления резервных копий.

Перейдите в настройки приложения (три точки, затем "Настройки" на вкладке "Чаты" в Android, вкладка "Настройки" на iOS).

Выберите "Чаты" и "Резервное копирование чатов". Здесь можно управлять резервным копированием ваших разговоров на Google-аккаунт или в iCloud, а также включить шифрование через опцию "Шифрованное резервное копирование".

Убедитесь, что резервные копии полностью зашифрованы (фото: The Verge)

Включите двухфакторную аутентификацию

Очень важно включить двухфакторную аутентификацию (2FA) на каждом аккаунте, который предлагает эту функцию, а таких аккаунтов сейчас большинство. Это означает, что для входа в приложение с нового устройства потребуется дополнительный код. Этот код обычно приходит через приложение-аутентификатор, но в WhatsApp это шестизначный PIN-код, который вы устанавливаете самостоятельно.

Откройте настройки WhatsApp на вашем телефоне

На Android перейдите во вкладку "Чаты", нажмите три точки (в правом верхнем углу), и выберите "Настройки"

перейдите во вкладку "Чаты", нажмите три точки (в правом верхнем углу), и выберите "Настройки" На iOS перейдите во вкладку "Настройки", затем выберите "Аккаунт" и "Двухэтапная верификация", чтобы настроить эту функцию.

Вы также можете ввести адрес электронной почты, на который можно будет сбросить PIN, если вы забудете его. В противном случае WhatsApp заставит вас подождать семь дней, прежде чем вы сможете создать новый PIN.

Включите исчезающие сообщения

Вы можете включить исчезающие сообщения и гарантировать, что ваши чаты будут удаляться с течением времени. Таким образом, даже если кто-то получит доступ к вашему телефону, он не сможет увидеть, о чем вы общались, так как разговоры исчезнут.

Чтобы сделать это в любом чате:

Нажмите на заголовок в верхней части чата, затем выберите "Исчезающие сообщения"

Выберите время, через которое сообщения исчезнут после того, как все участники чата увидят их: 24 часа, 7 дней или 90 дней.

Вы также можете установить таймер для сообщений по умолчанию для всех новых чатов.

Включите исчезающие сообщения (фото: The Verge)