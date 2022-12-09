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500 тисяч штрафу за генератор: коли і кому його можуть виписати

Кого можуть оштрафувати за використання генератора (фото: РБК-Україна)
Автор: Василина Копитко

Через постійні перебої з постачанням електроенергії українці почали масово використовувати генератори. Проте за порушення правил експлуатації цього пристрою можуть оштрафувати на суму у пів мільйона гривень.

У матеріалі Styler розповідає кому і за яких умов загрожують такі грошові стягнення.

Кому можуть виписати штраф за генератор

Підприємці, що використовують генератор, повинні мати ліцензію на зберігання палива. Інакше їх можуть оштрафувати на суму у розмірі 500 тис. грн. Проте відповідно до ст. 15 Закону № 481 є винятки.

Грошові стягнення не загрожують підприємствам та організаціям, які повністю забезпечуються з державного чи місцевого бюджету. Також це розповсюджується на підприємства й організації системи державного резерву.

Штрафи не виписуватимуть і підприємствам, які займаються газо- та нафтовидобуванням та зберігають паливо для власних потреб.

Надзвичайно важливо, аби при використанні генераторів не порушували правил безпеки. Зокрема, ці пристрої не можна встановлювати у приміщеннях чи на балконі.

Вони мають бути на відстані не менше 6 м від приміщення й обов'язково повинні бути захищені від потрапляння вологи.

Зберігати запаси пального потрібно щонайменше за 10 метрів від генератора. Також забороняється під'єднувати цей пристрій до електричної мережі.

Усі генератори обов'язково мають бути сертифікованими в Україні.

Раніше ми ділились порадами від рятувальників про те, як безпечно використовувати генератор.

Читайте також про те, як правильно зберігати пальне для генератора.

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