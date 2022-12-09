500 тысяч штрафа за генератор: когда и кому его могут выписать

Кому могут выписать штраф за генератор

Предприниматели, использующие генератор, должны иметь лицензию на хранение топлива. Иначе они могут быть оштрафованы на сумму в размере 500 тыс. грн. Однако согласно ст. 15 Закона № 481 есть исключения.

Денежные взыскания не угрожают предприятиям и организациям, которые полностью обеспечиваются из государственного или местного бюджета. Это также распространяется на предприятия и организации системы государственного резерва.

Штрафы не будут выписываться и предприятиям, занимающимся газо- и нефтедобычей и хранящим топливо для собственных нужд.

Чрезвычайно важно, чтобы при использовании генераторов не нарушали правила безопасности. В частности, эти устройства нельзя устанавливать в помещениях или на балконе.

Они должны находиться на расстоянии не менее 6 м от помещения и обязательно должны быть защищены от попадания влаги.

Хранить запасы горючего нужно не менее чем за 10 метров от генератора. Также запрещается подключать устройство к электрической сети.

Все генераторы обязательно должны быть сертифицированы в Украине.