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Як безпечно користуватися генераторами: поради від рятувальників

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Україна, Середа 07 грудня 2022 05:15
Як безпечно користуватися генераторами: поради від рятувальників Фото: ДСНС назвали правила безпечного користування генераторами (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Україна

Через відключення світла, спровокованими російськими обстрілами, українці почали скуповувати генератори. Але разом з тим почали траплятися нещасні випадки пов'язані з недотриманням правил користування генераторами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канал ДСНС України в Telegram.

Рятувальники розповіли, що вночі вівторка у селі Білогородка Київської області, через неправильну експлуатацію бензинового генератора, отруїлася чадним газом 18-річна дівчина. Рятівники передали потерпілу медикам. Наразі вона перебуває у Боярській центральній районній лікарні.

У звязку з цим в ДСНС нагадали українцям основні правила користування генераторами:

  • Генератор можна використовувати тільки на відкритому повітрі.
  • Не можна встановлювати у будівлі, тому що під час роботи він виділяє чадний газ, що може призвести до отруєння та летальних випадків.
  • Встановлювати генератор треба так, щоб відстань до найближчої поверхні (стіни, вікна тощо) була не менше 6 метрів. Це важливо, бо під час роботи він сильно нагрівається й предмети поблизу можуть спалахнути.
  • Заправляти генератор треба лише на відкритому повітрі й тримати паливо якомога далі (через ризик пожежі).

"Неухильно дотримуйтеся правил пожежної безпеки! Бережіть себе, оточуючих та своє майно!", - наголосили рятувальники.

Нагадаємо, рятувальники, враховуючи атаки ворога на об'єкти енергетики, дали поради з підготовки до блекауту в Україні.

Раніше ми писали, що державна служба України з надзвичайних ситуацій розгорнула майже тисячу "Пунктів незламності" по всій країні.

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