Як безпечно користуватися генераторами: поради від рятувальників

Через відключення світла, спровокованими російськими обстрілами, українці почали скуповувати генератори. Але разом з тим почали траплятися нещасні випадки пов'язані з недотриманням правил користування генераторами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канал ДСНС України в Telegram.

"Неухильно дотримуйтеся правил пожежної безпеки! Бережіть себе, оточуючих та своє майно!", - наголосили рятувальники.

У звязку з цим в ДСНС нагадали українцям основні правила користування генераторами:

Рятувальники розповіли, що вночі вівторка у селі Білогородка Київської області, через неправильну експлуатацію бензинового генератора, отруїлася чадним газом 18-річна дівчина. Рятівники передали потерпілу медикам. Наразі вона перебуває у Боярській центральній районній лікарні.

Нагадаємо, рятувальники, враховуючи атаки ворога на об'єкти енергетики, дали поради з підготовки до блекауту в Україні.

Раніше ми писали, що державна служба України з надзвичайних ситуацій розгорнула майже тисячу "Пунктів незламності" по всій країні.

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