Як зберігати пальне для генератора, аби це було безпечно: головні правила

Українці почали масово використовувати бензинові генератори. Аби ті не становили загрози здоров'ю і життю людини, потрібно строго дотримуватись правил безпеки. Зокрема, не лише у користуванні пристроєм, а й при зберіганні пального для нього.

Як правильно зберігати пальне для генератора, розповідаємо у матеріалі нижче.

За яких умов має зберігатись бензин

Перш за все, пам'ятайте, що пальне має стояти подалі від генератора. Інакше може нагрітись, а це підвищує ризики виникнення пожежі.

Найкраще бензин зберігати в герметичній тарі та в прохолодному місці. Оскільки пальному шкодять сильні температурні перепади і контакт із повітрям.

Необхідні умови:

15-20 градусів тепла - оптимальна температура для бензину. Але може він зберігатись у межах від "мінус" 10 до "плюс" 30 градусів

Повинна бути непрозора тара, на яку не потрапляє сонячне проміння

Тара має герметично закриватись

Які тари підходять для пального

Пластикові каністри підходять лише для нетривалого зберігання бензину - щонайбільше протягом 3 місяців. Якщо залишити у них пальне надовго, то пластик вступить у хімічну взаємодію з паливом і накопичиться статичний електрозаряд. А ефективність палива може по трохи знижуватися від перепадів температури та вологості.

У жодному разі не можна використовувати пластикові пляшки для зберігання бензину. Вони годяться лише для швидкого транспортування. Залишати у них пальне довше, ніж на тиждень не можна.

Бензин найкраще зберігати у металевій каністрі. При цьому варто перевіряти чи у ній герметично закривається кришка, стежити за чистотою тари і не допускати потрапляння в неї вологи.

У такій каністрі бензин можна протримати рік, але все-таки краще використати його протягом шести місяців.

Де поставити каністру

Важливо також вибрати правильне місце для зберігання пального. Каністру з бензином можна поставити у гаражі, темній коморі, погребі чи підвалі.

Залишати у багажнику можна лише на короткий час. Дуже небезпечно ставити каністру на балконі, лоджії чи будь-де у квартирі. Також не можна ставити каністру поблизу опалювальних приладів, навіть, якщо вони у підвалі.

Як довго пальне не втрачає своїх властивостей

За держстандартами паливо в герметичній каністрі можна зберігати до 1 року. Далі воно по трохи втрачає свої властивості. Проте навіть таким можна використовувати. Наприклад застарілий бензин підходить для газонокосарки і бензопили. Але таким вже не можна заправляти автомобіль чи сучасний генератор.