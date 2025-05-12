5 зіркових wellness-звичок, які повинен спробувати кожен у 2025-му

"Заморозьте свій стрес" або кріотерапія

Шанувальники серед знаменитостей: Леброн Джеймс, Кріштіану Роналду.

Ця процедура передбачає перебування в камері з температурою -200°F протягом трьох хвилин. Вважається, що вона зменшує запалення, прискорює відновлення м'язів і покращує настрій.

Якщо повна кріотерапія вам не підходить, спробуйте холодні ванни або просто обполосніть обличчя холодною водою.

Інфрачервоні сауни

Шанувальники серед знаменитостей: Леді Гага, Селена Гомес.

Інфрачервоні сауни використовують світлові хвилі для прогрівання тіла, що сприяє потовиділенню без високих температур. Прихильники стверджують, що це допомагає зменшити стрес і покращити сон.

Якщо у вас немає доступу до інфрачервоної сауни, гаряча ванна може бути хорошою альтернативою.

Інфрачервона сауна стає дуже популярною (фото: Instagram)

Жувальні цукерки для репродуктивного здоров’я

Шанувальники серед знаменитостей: Кортні Кардаш'ян.

Ці маленькі жувальні добавки обіцяють гормональний баланс, підтримку фертильності та регуляцію циклу, і все це містить такі інгредієнти, як фолієва кислота та цнотливі ягоди.

Кортні Кардашьян радить вживати жувальні вітаміни (фото: Instagram)

Періодичне голодування

Шанувальники серед знаменитостей: Х'ю Джекман, Дженніфер Еністон.

Інтервальне голодування не є новим, але все ще залишається улюбленим у знаменитостей. Їжте у встановлений проміжок часу (скажімо, 8 годин) і голодуйте решту часу, нібито прискорюючи метаболізм і допомагаючи контролювати вагу. Але це працює не для всіх.

Хью Джекман притримується інтервального голодування (фото: Instagram)

Біохакінг для довголіття

Шанувальники серед знаменитостей: Браян Джонсон, Ілон Маск.

Біохакінг включає використання технологій та наукових методів для покращення фізичного та психічного здоров'я. Це може включати моніторинг сну, дієти, фізичної активності та використання добавок.

Використовуйте фітнес-трекери для відстеження своїх звичок і вносьте поступові зміни для покращення здоров'я.