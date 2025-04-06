ua en ru
Нд, 06 квітня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

3 ефективні вправи для формування рук і преса, які завжди робить Дженіфер Еністон

Неділя 06 квітня 2025 11:44
UA EN RU
3 ефективні вправи для формування рук і преса, які завжди робить Дженіфер Еністон Фото: Дженіфер Еністон показала ефективні вправи (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Дженіфер Еністон 56 років, але голівудська акторка має неперевершену фігуру. Вона дотримується здорового образу життя і активно тренується. Акторка обожнює тренування з еластичними стрічками.

Які три вправи зірка радить для формування рук та пресу, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Womenshealthmag.

Які вправи радить Дженіфер Еністон?

Зазначимо, що 56-річну зірку вже декілька років тренує особистий тренер Джен Дені Коулман. Саме вона показала, як виконувати вправи. Для цього вам знадобиться набір еластичних стрічок (еспандерів).

Рух номер один зосереджений на зміцненні передньої та задньої частин кора (преса), водночас опрацьовуючи постуральні м’язи.

3 ефективні вправи для формування рук і преса, які завжди робить Дженіфер Еністон

Друга вправ зміцнює ваші руки й прес, одночасно відкриваючи всю сторону тіла.

3 ефективні вправи для формування рук і преса, які завжди робить Дженіфер Еністон

Третя вправа націлена на ваші плечі та верхню частину спини, одночасно мобілізуючи ваш хребет.

3 ефективні вправи для формування рук і преса, які завжди робить Дженіфер Еністон

Вас може зацікавити

Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вправи Зірки шоу-бізнесу Здоров'я
NEWS
Росія випустила по Україні 23 ракети та понад сотню дронів: скільки збила ППО
Росія випустила по Україні 23 ракети та понад сотню дронів: скільки збила ППО