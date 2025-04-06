3 ефективні вправи для формування рук і преса, які завжди робить Дженіфер Еністон
Дженіфер Еністон 56 років, але голівудська акторка має неперевершену фігуру. Вона дотримується здорового образу життя і активно тренується. Акторка обожнює тренування з еластичними стрічками.
Які три вправи зірка радить для формування рук та пресу, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Womenshealthmag.
Які вправи радить Дженіфер Еністон?
Зазначимо, що 56-річну зірку вже декілька років тренує особистий тренер Джен Дені Коулман. Саме вона показала, як виконувати вправи. Для цього вам знадобиться набір еластичних стрічок (еспандерів).
Рух номер один зосереджений на зміцненні передньої та задньої частин кора (преса), водночас опрацьовуючи постуральні м’язи.
Друга вправ зміцнює ваші руки й прес, одночасно відкриваючи всю сторону тіла.
Третя вправа націлена на ваші плечі та верхню частину спини, одночасно мобілізуючи ваш хребет.
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