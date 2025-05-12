Ніколь Кідман у 57 виглядає на 30: актриса розкрила три прості секрети краси та стрункості

Дізнайтеся секрети неймовірного вигляду Ніколь Кідман у 57 років, яка вражає своєю молодістю та стрункістю. Актриса поділилася своїми простими правилами догляду за шкірою, фітнесу та харчування, включаючи знамените правило "80/20".

Про те, як акторка в свої 57 років виглядає неперевершено - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

В чому секрет краси Ніколь Кідман

Сама Ніколь зізнається, що не має чарівної пігулки, а її вражаючий вигляд - це результат дотримання кількох простих, але послідовних правил у догляді за собою, фізичній активності та харчуванні.

Секрети догляду за шкірою Ніколь Кідман

Першим і непорушним правилом для Ніколь є ретельне очищення шкіри обличчя щовечора, незалежно від того, наскільки втомленою вона почувається.

"Навіть якщо я шалено виснажена після довгого знімального дня і ледь тримаюся на ногах, я ніколи, ніколи не лягаю спати з макіяжем," - ділиться Кідман.

Вона може скористатися спеціальними серветками для експрес-очищення або віддати перевагу більш традиційному багатоступеневому вмиванню, але головне - зняти з обличчя все забруднення, давши шкірі можливість дихати та відновлюватися протягом ночі. Цей базовий, але критично важливий крок допомагає запобігти закупорці пор, запаленням і передчасному старінню.

Ніколь Кідман (фото: instagram.com/nicolekidman)

Крім того, Ніколь є давньою прихильницею засобів з ретинолом - похідним вітаміну А. Вона вважає, що саме ретинол допомагає її шкірі залишатися такою гладкою, пружною та сяючою. Ретинол відомий своїми потужними властивостями: він прискорює оновлення клітин шкіри, стимулює вироблення колагену, що зменшує видимість зморшок, і покращує загальний тон та текстуру шкіри.

Однак, варто пам'ятати, що косметологи застерігають: ретинол - це активний компонент, який може викликати подразнення, почервоніння або висипання, особливо на початку використання або у людей з чутливою шкірою. Важливо вводити його поступово, використовувати сонцезахисний крем вдень (оскільки ретинол підвищує чутливість до сонця) та, бажано, проконсультуватися з дерматологом перед початком використання. Ніколь, ймовірно, використовує його під наглядом фахівців.

Активне життя та рух

Головним секретом своєї стрункості та невичерпної енергії Ніколь вважає постійну рухливість. Звичка до ранкових пробіжок сформувалася у неї ще в дитинстві, і актриса дотримується її досі.

Біг для Кідман - це не просто фізичне навантаження; це своєрідна медитація в русі та спосіб "перезавантажити" мозок. Вона розповідає, що коли почувається пригнічено або має багато справ у голові, просто одягає кросівки і виходить на пробіжку. Фізична активність допомагає їй прояснити думки, зняти емоційне напруження та наповнитися бадьорістю. Регулярний біг підтримує серцево-судинну систему, прискорює метаболізм і сприяє підтримці здорової ваги.

Крім бігу, Ніколь обожнює йогу. Але і тут її підхід не виключно фізичний. Для актриси йога - це передусім практика для заспокоєння розуму, зосередження на диханні, розвитку гнучкості та внутрішньої рівноваги. Вона не вважає йогу головним засобом для підтримки фігури (для цього у неї є біг та інші активності), а цінує її за здатність гармонізувати стан розуму та тіла, що є не менш важливим для загального самопочуття та зовнішнього вигляду.

Ніколь Кідман 57 років (фото: Getty Images)

Збалансоване харчування та правило "80/20"

Основа енергії та квітучого вигляду Ніколь - це її раціон, який складається переважно з корисних та поживних продуктів, багатих на вітаміни, мінерали та мікроелементи.

Сніданок

Актриса віддає перевагу поживним кашам, які дають енергію надовго. Її улюблена - рисова каша. Вона додає до неї свіжі або заморожені ягоди (це джерело антиоксидантів та клітковини), мигдаль (здорові жири та білок) та ароматну корицю (що позитивно впливає на метаболізм). Доповнює сніданок чашкою міцної кави, яка додає бадьорості, хоча останнім часом, слідуючи трендам здорового харчування, все частіше обирає матчу на кокосовому молоці - напій з антиоксидантами та м'якшим стимулюючим ефектом.

Обід

Зазвичай легкий, але ситний. Обов'язково включає велику порцію овочевого салату. Ніколь любить експериментувати з інгредієнтами, але особливо виділяє салат із запечених овочів (що надає їм особливого смаку), додає хурму та зерна гранату для свіжості, вітамінів та цікавої текстури. Як джерело білка та здорових жирів, доповнює салат стейком лосося або курки. Дозволяє собі скибочку свіжого цільнозернового хліба як джерело складних вуглеводів.

Ніколь Кідман обирає правило харчування "80/20" (фото: Getty Images)

Вечеря

Тут Ніколь застосовує своє головне правило, дозволяючи собі трохи свободи. Вона велика шанувальниця італійської кухні, а особливо пасти. Проте, часто обирає варіанти без м'яса, зосереджуючись на соусах з овочів, томатів або морепродуктів. Порцію якісного білка ввечері вона може отримати з легкого салату з морепродуктами, що сприяє відновленню м'язів та насиченню без відчуття важкості.

Головним секретом свого гармонійного раціону та підтримки ваги Ніколь Кідман вважає правило "80/20". Це означає, що приблизно 80% її харчування складається з максимально корисних, цілісних та здорових продуктів – овочів, фруктів, білка, здорових жирів, цільнозернових круп.

А ось решта 20% - це "відступ" від правил. Ніколь не відмовляє собі в улюбленому шоколаді, може дозволити собі шматочок торта на святі, або іноді навіть спробувати фастфуд. Цей гнучкий підхід дозволяє їй не відчувати себе "на дієті", уникати зривів через надмірні обмеження і підтримувати здорове харчування як стиль життя, а не тимчасове явище.