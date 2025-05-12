5 звездных wellness-привычек, которые должен попробовать каждый в 2025-м

"Заморозьте свой стресс" или криотерапия

Поклонники среди знаменитостей: Леброн Джеймс, Криштиану Роналду.

Эта процедура предполагает пребывание в камере с температурой -200°F в течение трех минут. Считается, что она уменьшает воспаление, ускоряет восстановление мышц и улучшает настроение.

Если полная криотерапия вам не подходит, попробуйте холодные ванны или просто ополосните лицо холодной водой.

Инфракрасные сауны

Поклонники среди знаменитостей: Леди Гага, Селена Гомес.

Инфракрасные сауны используют световые волны для прогревания тела, что способствует потоотделению без высоких температур. Сторонники утверждают, что это помогает уменьшить стресс и улучшить сон.

Если у вас нет доступа к инфракрасной сауне, горячая ванна может быть хорошей альтернативой.

Инфракрасная сауна становится очень популярной (фото: Instagram)

Жевательные конфеты для репродуктивного здоровья

Поклонники среди знаменитостей: Кортни Кардашьян.

Эти маленькие жевательные добавки обещают гормональный баланс, поддержку фертильности и регуляцию цикла, и все это содержит такие ингредиенты, как фолиевая кислота и целомудренные ягоды.

Кортни Кардашьян советует употреблять жевательные витамины (фото: Instagram)

Периодическое голодание

Поклонники среди знаменитостей: Хью Джекман, Дженнифер Энистон.

Интервальное голодание не является новым, но все еще остается любимым у знаменитостей. Ешьте в установленный промежуток времени (скажем, 8 часов) и голодайте остальное время, якобы ускоряя метаболизм и помогая контролировать вес. Но это работает не для всех.

Хью Джекман придерживается интервального голодания (фото: Instagram)

Биохакинг для долголетия

Поклонники среди знаменитостей: Брайан Джонсон, Илон Маск.

Биохакинг включает использование технологий и научных методов для улучшения физического и психического здоровья. Это может включать мониторинг сна, диеты, физической активности и использования добавок.

Используйте фитнес-трекеры для отслеживания своих привычек и вносите постепенные изменения для улучшения здоровья.