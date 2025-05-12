5 звездных wellness-привычек, которые должен попробовать каждый в 2025-м
От криотерапии до биохакинга - вот как знаменитости остаются в форме и сияющими без слишком больших денег.
О 5 звездных wellness-привычках, которые должен попробовать каждый в 2025-м, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Eastern Eye.
"Заморозьте свой стресс" или криотерапия
Поклонники среди знаменитостей: Леброн Джеймс, Криштиану Роналду.
Эта процедура предполагает пребывание в камере с температурой -200°F в течение трех минут. Считается, что она уменьшает воспаление, ускоряет восстановление мышц и улучшает настроение.
Если полная криотерапия вам не подходит, попробуйте холодные ванны или просто ополосните лицо холодной водой.
Инфракрасные сауны
Поклонники среди знаменитостей: Леди Гага, Селена Гомес.
Инфракрасные сауны используют световые волны для прогревания тела, что способствует потоотделению без высоких температур. Сторонники утверждают, что это помогает уменьшить стресс и улучшить сон.
Если у вас нет доступа к инфракрасной сауне, горячая ванна может быть хорошей альтернативой.
Инфракрасная сауна становится очень популярной (фото: Instagram)
Жевательные конфеты для репродуктивного здоровья
Поклонники среди знаменитостей: Кортни Кардашьян.
Эти маленькие жевательные добавки обещают гормональный баланс, поддержку фертильности и регуляцию цикла, и все это содержит такие ингредиенты, как фолиевая кислота и целомудренные ягоды.
Кортни Кардашьян советует употреблять жевательные витамины (фото: Instagram)
Периодическое голодание
Поклонники среди знаменитостей: Хью Джекман, Дженнифер Энистон.
Интервальное голодание не является новым, но все еще остается любимым у знаменитостей. Ешьте в установленный промежуток времени (скажем, 8 часов) и голодайте остальное время, якобы ускоряя метаболизм и помогая контролировать вес. Но это работает не для всех.
Хью Джекман придерживается интервального голодания (фото: Instagram)
Биохакинг для долголетия
Поклонники среди знаменитостей: Брайан Джонсон, Илон Маск.
Биохакинг включает использование технологий и научных методов для улучшения физического и психического здоровья. Это может включать мониторинг сна, диеты, физической активности и использования добавок.
Используйте фитнес-трекеры для отслеживания своих привычек и вносите постепенные изменения для улучшения здоровья.
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