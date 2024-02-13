5 зіркових пар, які розійшлися напередодні Дня святого Валентина

Ви скаржитеся на те, що проведете День усіх закоханих без другої половинки? Повірте, це ще не найсумніше, що може статися цього дня. Набагато драматичніше, коли ваш партнер, з яким ви готувалися відзначити найромантичніше свято року, вирішує кинути вас.

Ребел Вілсон і Джейкоб Буш

Акторка, відома завдяки фільмам "Відчайдушні шахрайки" і "Холостячки", почала свої стосунки з мільярдером Джейкобом Бушем на початку 2020 року, незважаючи на те, що він був молодший за неї на 11 років.

Пара закохалася одне в одного і навіть розмірковувала про можливе весілля та дітей.

Однак вже через рік, напередодні 14 лютого, у ЗМІ з'явилися чутки про їхній розрив.

Підтвердженням цьому послужив підпис Ребел до фото в Instagram: "Купа думок... тепер я вільна дівчина, яка готується відвідати Суперкубок".

Причину завершення стосунків з Бушем вона не назвала.

Також відомо, що під час їхнього роману Вілсон скинула 20 кілограмів.

Ребел Вілсон і Джейкоб Буш ( фото: Getty Images)

Дженніфер Еністон і Джастін Теру

Голлівудські актори почали зустрічатися у 2011 році, і через чотири роки одружилися.

Однак існують припущення про те, що їхній шлюб був скоріше піаром, оскільки Дженніфер, можливо, використовувала його як помсту своєму колишньому чоловікові Бреду Пітту.

Кохання між парою протрималося до 15 лютого 2018 року. Ходили чутки, що Джастін втомився бути всього лише фігурою в грі ревнощів, яку Еністон відчувала щодо Пітта.

Незадовго до розриву Теру опублікував фотографію з написом "Геть Бреда Пітта", а потім дізнався, що Еністон отримувала таємні листи від її колишнього.

Це стало останньою краплею для актора, і він прийняв рішення розійтися з Еністон.

Щоправда заявив, що вони залишаються хорошими друзями.

Дженніфер Еністон і Джастін Теру (фото: Getty Images)

Аманда Сейфрід і Раян Філліпп

Пара завершила свої стосунки всього за кілька днів до Дня всіх закоханих. Разом вони були три місяці.

Зірки познайомились на вечірці з нагоди Геловіну в будинку актриси Кейт Гадсон у 2011 році.

Незважаючи на те, що Раян і Аманда часто з'являлися разом на світських заходах і не приховували своїх почуттів, їхнє оточення стверджувало, що вони ніколи не сприймали свої стосунки занадто серйозно.

Однак, провівши День Святого Валентина порізно, знаменитості усвідомили, що не можуть обійтися одне без одного.

Можливо, Купідон вирішив дати їм ще один шанс: вже в березні вони знову зустрілися.

Майже сім місяців пара насолоджувалися спільним проживанням, але потім раптом відчула, що їхні почуття згасли.

Аманда Сейфрід і Раян Філліпп (фото: instagram.com/mingey, instagram.com/ryanphillippe​​​​​​​)

Дженніфер Лопес і Шон Комбс

Історія кохання між репером Шоном Комбсом (творчий псевдонім P. Diddy) і Дженніфер Лопес почалася у 1999 році.

Інсайдери з кола близьких до співачки зізнавалися, що знаменитості закохалися одне в одного з першого погляду.

Спочатку Шон допомагав Дженніфер із записом її нового альбому, але з часом професійні стосунки переросли в романтичні, що супроводжувалися увагою, розкішними подарунками і чудовими планами на майбутнє...

Пара вже готувалася до весілля, але один інцидент змусив Лопес вирішити розірвати заручини.

У 2001 році в одному з нічних клубів сталася перестрілка за участю Шона Комбса. Незважаючи на те, що ніхто не постраждав, артистка дійшла висновку, що не бажає продовжувати стосунки з людиною, яка могла таке вчинити у громадському місці.

Замість того ,щоб провести День усіх закоханих у компанії один одного, знаменитості серйозно обговорили ситуацію і розійшлися.

Однак варто зазначити, що P.Diddy і Джей Ло завершили свої стосунки на дружній нозі.

Дженніфер Лопес і Шон Комбс (фото: Getty Images)

Сієнна Міллер і Джуд Лоу

За кілька днів до найромантичнішого дня у році роспався ще один яскравий союз - між блакитнооким серцеїдом Джудом Лоу та модною зіркою Сієнною Міллер.

Знаменитості познайомилися на кастингу фільму "Красунчик Алфі, або чого хочуть чоловіки" у 2003 році, коли Лоу був ще одружений із Сейді Фрост.

Після розлучення він та Міллер почали роман.

Їхні стосунки розвивалися стрімко, вони навіть розглядали можливість шлюбу.

Однак у 2005 році Джуд Лоу раптом зацікавився нянею своїх дітей. Попри все, Міллер дала йому другий шанс, але через рік пошкодувала про це.

Вже у 2006 році, всього за кілька днів до 14 лютого, вони розлучилися.

Сієнна Міллер і Джуд Лоу​​​​​​​ (фото: Getty Images)