5 звездных пар, которые разошлись накануне Дня святого Валентина

Вы жалуетесь на то, что проведете День всех влюбленных без второй половинки? Поверьте, это еще не самое печальное, что может произойти в этот день. Гораздо драматичнее, когда ваш партнер, с которым вы готовились отметить самый романтичный праздник года, решает бросить вас.

Ребел Уилсон и Джейкоб Буш

Актриса, известная благодаря фильмам "Отчаянные мошенницы" и "Холостячки", начала свои отношения с миллиардером Джейкобом Бушем в начале 2020 года, несмотря на то, что он был младше ее на 11 лет.

Пара влюбилась друг в друга и даже размышляла о возможной свадьбе и детях.

Однако уже через год, накануне 14 февраля, в СМИ появились слухи об их разрыве.

Подтверждением этому послужила подпись Ребел к фото в Instagram: "Куча мыслей... теперь я свободная девушка, которая готовится посетить Суперкубок".

Причину завершения отношений с Бушем она не назвала.

Также известно, что во время их романа Уилсон сбросила 20 килограммов.

Ребел Уилсон и Джейкоб Буш (фото: Getty Images)

Дженнифер Энистон и Джастин Теру

Голливудские актеры начали встречаться в 2011 году, и через четыре года поженились.

Однако существуют предположения о том, что их брак был скорее пиаром, поскольку Дженнифер, возможно, использовала его как месть своему бывшему мужу Брэду Питту.

Любовь между парой продержалась до 15 февраля 2018 года. Ходили слухи, что Джастин устал быть всего лишь фигурой в игре ревности, которую Энистон испытывала в отношении Питта.

Незадолго до разрыва Теру опубликовал фотографию с надписью "Долой Брэда Питта", а затем узнал, что Энистон получала тайные письма от ее бывшего.

Это стало последней каплей для актера, и он принял решение разойтись с Энистон.

Правда заявил, что они остаются хорошими друзьями.

Дженнифер Энистон и Джастин Теру (фото: Getty Images)

Аманда Сейфрид и Райан Филлипп

Пара завершила свои отношения всего за несколько дней до Дня всех влюбленных. Вместе они были три месяца.

Звезды познакомились на вечеринке по случаю Хэллоуина в доме актрисы Кейт Хадсон в 2011 году.

Несмотря на то, что Райан и Аманда часто появлялись вместе на светских мероприятиях и не скрывали своих чувств, их окружение утверждало, что они никогда не воспринимали свои отношения слишком серьезно.

Однако, проведя День Святого Валентина порознь, знаменитости осознали, что не могут обойтись друг без друга.

Возможно, Купидон решил дать им еще один шанс: уже в марте они снова встретились.

Почти семь месяцев пара наслаждались совместным проживанием, но потом вдруг почувствовала, что их чувства угасли.

Аманда Сейфрид и Райан Филлипп (фото: instagram.com/mingey, instagram.com/ryanphillippe)

Дженнифер Лопес и Шон Комбс

История любви между рэпером Шоном Комбсом (творческий псевдоним P. Diddy) и Дженнифер Лопес началась в 1999 году.

Инсайдеры из круга близких к певице признавались, что знаменитости влюбились друг в друга с первого взгляда.

Сначала Шон помогал Дженнифер с записью ее нового альбома, но со временем профессиональные отношения переросли в романтические, сопровождавшиеся вниманием, роскошными подарками и отличными планами на будущее

Пара уже готовилась к свадьбе, но один инцидент заставил Лопес решить разорвать помолвку.

В 2001 году в одном из ночных клубов произошла перестрелка с участием Шона Комбса. Несмотря на то, что никто не пострадал, артистка пришла к выводу, что не желает продолжать отношения с человеком, который мог такое совершить в общественном месте.

Вместо того, чтобы провести День всех влюбленных в компании друг друга, знаменитости серьезно обсудили ситуацию и разошлись.

Однако стоит отметить, что P.Diddy и Джей Ло завершили свои отношения на дружеской ноге.

Дженнифер Лопес и Шон Комбс (фото: Getty Images)

Сиенна Миллер и Джуд Лоу

За несколько дней до самого романтического дня в году распался еще один яркий союз - между голубоглазым сердцеедом Джудом Лоу и модной звездой Сиенной Миллер.

Знаменитости познакомились на кастинге фильма "Красавчик Алфи, или чего хотят мужчины" в 2003 году, когда Лоу был еще женат на Сэйди Фрост.

После развода он и Миллер начали роман.

Их отношения развивались стремительно, они даже рассматривали возможность брака.

Однако в 2005 году Джуд Лоу вдруг заинтересовался няней своих детей. Несмотря на все, Миллер дала ему второй шанс, но через год пожалела об этом.

Уже в 2006 году, всего за несколько дней до 14 февраля, они развелись.

Сиенна Миллер и Джуд Лоу (фото: Getty Images)