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5 захопливих книжок для підлітків, які треба встигнути прочитати за літо

Понеділок 15 липня 2024 20:25
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5 захопливих книжок для підлітків, які треба встигнути прочитати за літо Зібрали список захопливих книг для підлітків на літо (Фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Любов Блажко

Літні канікули - ідеальна пора, щоб зануритись у читання, закінчити книжку, яку давно відкладали, чи почати нову. Літературні історії можуть перенести у будь-яку частину світу, дати можливість відчути емоції і навіть навчити новому.

Тож РБК-Україна (проєкт Styler) підготувало список із п'яти захопливих видань різних жанрів від #книголав, які варто прочитати підліткам цього літа. Тут і перша закоханість, і пошук відповідей на нестандартні питання чи цікавинки, про які не дізнаєшся навіть у школі - у цій добірці кожен знайде щось для себе.

"Місія Кіото"

Автор: Ольга Тітова

У підлітків багато проблем: перша закоханість, непорозуміння з батьками, сварки з найкращою подругою, і зрештою, прищі.

Кіра, головна героїня цієї історії, через це дуже страждає. Їй 14 років, вона малює манґу, веде особистий блог, має собаку Йоко і збирається поїхати в омріяну Японію, але всі думки тільки про те, як очистити свою шкіру.

Похід до косметолога був невдалим. Схвильована Кіра заснула і їй приснилася фея Харумі, яка знає все про догляд за шкірою і пропонує свою допомогу. Дівчина прокидається і вирішує спробувати те, що дізналася від феї, а цей процес змальовує у своєму скетчбуці.

Ця книга - це корисні поради про те, що робити, якщо виліз прищ, як підібрати косметику для щоденного використання, яка їжа корисна або шкідлива для шкіри та ще багато інших речей. Авторка видання - ще й професійна косметологиня, тому тими рекомендаціями, про які пише Кіра, можна сміливо користуватись.

Водночас "Місія Кіото" - це історія-підтримка для дівчат-підліток, які переживають великі зміни, як от переїзд в інше місто та навчання у новій школі, перше кохання або першу серйозну суперечку з найкращою подругою.

5 захопливих книжок для підлітків, які треба встигнути прочитати за літоОбкладинка книги

"Ці дивовижні українці"

Автори: Ірина Тараненко, Юлія Курова, Єлизавета Нєвєжина, Альона Шостко

У цій книжці - тисячолітня історія та новітні українські ноу-хау, смачна бабусина їжа й таємничі прадавні символи. Все складається в один неповторний код-орнамент, що поєднує нас у єдине ціле і робить українську галактику відмінною від інших. А ще українці - просто Космос! І це видання - найкращий спосіб у цьому переконатись!

5 захопливих книжок для підлітків, які треба встигнути прочитати за літоОбкладинка книги

"100 фактів про космос"

Автори: Алекс Фріт, Джером Мартін, Еліс Джеймс

Скільки сміття на Місяці залишила команда "Аполона-11" після висадки на нього? З чого розпочати колонізацію Марса? Скільки жінок і чоловіків брали участь в польотах за межі Землі?

Це ілюстроване видання містить цікавинки, про які не дізнаєшся навіть у школі. Книжка розповість про історію вивчення космосу, розташування Землі у Всесвіті, утворення Сонячної системи та навіть про дослідження планет роботами.

Неймовірні факти про космос дивуватимуть як юних читачів, так і їхніх батьків. Книжка буде цікава для дітей молодшого та середнього шкільного віку.

5 захопливих книжок для підлітків, які треба встигнути прочитати за літоОбкладинка книги

"Великі ідеї для юних мислителів"

Автор: Джамія Вілсон

Книжка вчить тренувати мозок і мислити нестандартно та зможе здивувати навіть найдопитливіших дітей.

Це ілюстроване видання - подорож в часи, коли жили відомі мислителі та пошук відповідей на питання, які їх турбували: чи існує Бог ? Що таке добро і зло ? Що таке істина та справедливість ?

Юні читачі дізнаються неймовірні факти з історії філософії та навчаться знаходити свою правду.

5 захопливих книжок для підлітків, які треба встигнути прочитати за літоОбкладинка книги

"Капелюшники"

Автор: Тамзін Мерчант

Одинадцятилітня Корділія - наймолодша в сім’ї Чародіїв-Капелюшників. Вона народилася, коли її батьки вирушили на пошуки магічних складників для капелюхомайстрування. Корділія зростає в чарівному будинку серед барвистих тканин, стрічок, пір’їн, мережива та ґудзиків і страшенно хоче змайструвати свого першого капелюха.

Коли корабель її батька щезає в морі, дівчинка вирішує його знайти. Корділія мусить урятувати батька, тож вирушає в небезпечну пригоду, озброївшись гостротою розуму, хоробрістю серця і чарами на кінчиках пальців.

Чи вдасться юній чародійці віднайти втрачене та які виклики доведеться подолати? Відповіді шукайте на сторінках книги.

5 захопливих книжок для підлітків, які треба встигнути прочитати за літоОбкладинка книги

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