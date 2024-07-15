5 увлекательных книг для подростков, которые нужно успеть прочесть за лето

Летние каникулы - идеальное время, чтобы погрузиться в чтение, закончить книгу, которую давно откладывали, или начать новую. Литературные истории могут перенести в любую часть света, дать возможность испытать эмоции и даже научить новому.

Поэтому РБК-Украина (проект Styler) подготовило список из пяти увлекательных изданий разных жанров от #книголав, которые стоит прочитать подросткам этим летом. Здесь и первая влюбленность, и поиск ответов на нестандартные вопросы или интересные вещи, о которых не узнаешь даже в школе - в этой подборке каждый найдет что-то для себя.

Автор: Ольга Титова

У подростков много проблем: первая влюбленность, недоразумения с родителями, ссоры с лучшей подругой и, наконец, прыщи.

Кира, главная героиня этой истории, из-за этого очень страдает. Ей 14 лет, она рисует мангу, ведет личный блог, у нее есть собака Йоко и она собирается поехать в вожделенную Японию, но все мысли только о том, как очистить свою кожу.

Поход к косметологу был неудачным. Взволнованная Кира заснула и ей приснилась фея Харуми, которая знает все об уходе за кожей и предлагает свою помощь. Девушка просыпается и решает попробовать то, что узнала от феи, а этот процесс изображает в своем скетчбуке.

Эта книга - это полезные советы о том, что делать, если вылез прыщ, как подобрать косметику для ежедневного использования, какая пища полезна или вредна для кожи и еще много других вещей. Автор издания - профессиональный косметолог, поэтому рекомендациями, о которых пишет Кира, можно смело пользоваться.

В то же время "Миссия Киото" - это история-поддержка для девушек-подростков, которые переживают большие перемены, как-вот переезд в другой город и обучение в новой школе, первую любовь или первый серьезный спор с лучшей подругой.

Обложка книги

Авторы: Ирина Тараненко, Юлия Курова, Елизавета Невежина, Алена Шостко

В этой книге - тысячелетняя история и новейшие украинские ноу-хау, вкусная бабушкина еда и таинственные древние символы. Все складывается в один неповторимый код-орнамент, объединяющий нас в единое целое и делающий украинскую галактику не такой, как другие. А еще украинцы - просто Космос! И это издание - лучший способ в этом убедиться!

Обложка книги

Авторы: Алекс Фрит, Джером Мартин, Элис Джеймс

Сколько мусора на Луне оставила команда "Аполлона-11" после высадки на него? С чего начать колонизацию Марса? Сколько женщин и мужчин участвовали в полетах за пределы Земли?

Это иллюстрированное издание содержит достопримечательности, о которых не узнаешь даже в школе. Книга расскажет об истории изучения космоса, расположении Земли во Вселенной, появлении Солнечной системы и даже об исследовании планет работами.

Невероятные факты о космосе будут удивлять как юных читателей, так и их родителей. Книга будет интересна для детей младшего и среднего школьного возраста.

Обложка книги

Автор: Джамия Уилсон

Книга учит тренировать мозг и мыслить нестандартно и сможет удивить даже самых любознательных детей.

Это иллюстрированное издание - путешествие во времена, когда жили известные мыслители и поиск ответов на беспокоившие их вопросы: существует ли Бог? Что такое добро и зло? Что такое истина и справедливость?

Юные читатели узнают невероятные факты истории философии и научатся находить свою правду.

Обложка книги

Автор: Тамзин Мерчант

Одиннадцатилетняя Кордилия - самая молодая в семье Чародеев-Шляпников. Она родилась, когда ее родители отправились на поиски магических составляющих для шляпы. Кордилия растет в волшебном доме среди красочных тканей, лент, перьев, кружев и пуговиц и ужасно хочет смастерить свою первую шляпу.

Когда корабль ее отца исчезает в море, девочка решает найти его. Кордилия должна спасти отца, и отправляется в опасное приключение, вооружившись остротой ума, храбростью сердца и чарами на кончиках пальцев.

Удастся ли юной чародейке найти потерянное и какие вызовы придется преодолеть? Ответы ищите на страницах книги.

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