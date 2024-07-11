5 захопливих книг про подорожі, які перенесуть у екзотичні місця
Тропічні джунглі Амазонки, паломницький шлях Каміно, льодяні простори Антарктиди, віддалені маяки… Подорожі екзотичними місцями завжди приваблюють тих, хто прагне відкривати нові горизонти, досліджувати невідоме та занурюватися у культури, які вражають своєю унікальністю.
РБК-Україна (проєкт Styler) разом з національною книжковою платформою Yakaboo склали добірку, у якій ви знайдете захопливіі історії про незвичайні подорожі до далеких куточків світу.
Про що я мрію, коли їду на велосипеді
Автор: Роберт Пенн
Це історія подорожі, метою якої було створення велосипеда мрії. Роберт Пенн проїхав майже 40 тисяч кілометрів навколо світу і повсякчас поповнював свою колекцію велосипедів для будь-якої потреби - від міського до гірського і шосейного, - аж доки вирішив зібрати байк "під себе".
Автор побував у різних країнах, познайомився із легендарними виробниками і провів чимало екскурсій у минуле, розкриваючи різні аспекти розвитку велосипеда.
Розважальна, пізнавальна та чудово ілюстрована книжка “Про що я мрію, коли їду на велосипеді” - це прокладена неймовірними маршрутами стежка до глибини серця та душі велосипедної культури і дивовижний слід - відбиток шин? - на всій культурі людства.
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Короткий атлас маяків на краю світу
Автор: Ґонсалес Масіас
Незвичайна мандрівка найбільш ізольованими маяками планети. Перед вами не посібник з географії, а паспорт для романтичних мандрівників. Мабуть, ця книжка - останній шанс “побувати” біля цих неймовірних споруд, світло яких гасне, адже кораблі тепер користуються новими технологічними орієнтирами.
Деякі маяки відмовляються від свого первісного призначення і стають туристичними об’єктами. Ті, яким пощастило найменше, взагалі демонтують. Більшість доглядачів маяків, які є символом пильності й захисту, полишили свою справу. Та навіть якщо спосіб життя доглядачів невдовзі зникне, залишаться їхні історії - пам’ятники зі слів на згадку про час, коли технічна робота була синонімом героїзму. Адже на маяках, особливо на ізольованих, людина завжди була підвладною волі природи.
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Мрія про Антарктиду
Автор: Маркіян Прохасько
Пінгвіни, станція “Вернадський”, абсолютний мінімум температури - все це Антарктида, але у цій книжці ми вперше побачимо її світ цілісним. Зануритись у мандрівку дивовижним світом криги та снігу допоможуть неповторні краєвиди регіону, незвичайні пригоди людей, історії відчайдушних першопрохідців, неймовірні наукові дослідження, загрозливі глобальні проблеми, краса живої первозданної природи, яскраві відчуття у подорожі океаном.
В основі книги - живі враження автора, який здійснив велику мрію і подався у захопливу подорож до української станції “Академік Вернадський” в Антарктиді. Текст насичений великою кількістю інформації, пов’язаною із континентом.
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Не спи, кругом змії. Життя і мова амазонських джунглів
Автор: Деніел Еверетт
Захоплююча розповідь про дивовижний досвід і відкриття, зроблені лінгвістом Деніелем Еверетом, коли він жив у піраха, невеликого племені амазонських індіанців у центральній Бразилії.
Деніель прибув до піраха з дружиною та трьома маленькими дітьми, сподіваючись навернути плем’я до християнства. Еверет швидко захопився їхньою мовою, її культурними та лінгвістичними наслідками. У піраха немає системи підрахунку, немає фіксованих термінів щодо кольору, немає поняття війни та немає особистої власності.
Еверет був настільки вражений їхнім мирним способом життя, що зрештою втратив віру в Бога, якого сподівався представити їм, і натомість присвятив своє життя лінгвістиці.
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Найкраща книжка про Каміно. Історія дороги з тисячею імен
Автор: Максим Беспалов
Початково Camino de Santiago - це проща, мережа доріг, які ведуть до мощей апостола Якова. Втім цей шлях уже давно став чимось більшим. Ступаючи на дорогу, ти ніколи не знатимеш, що чекатиме попереду: які зустрічі та випробування, та й, зрештою, що саме побачиш наприкінці. Ця невизначеність і є частиною магії Каміно, заради якої люди вирушають у дорогу.
Роман-репортаж Максима Беспалова - це химерне поєднання реальних і вигаданих історій, що вибагливо переплітаються та складають єдиний візерунок, історію, що починається з першого кроку на Шляху святого Якова.
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