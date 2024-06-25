5 актуальних книг Орвелла, які лякають і надихають водночас

Твори англійського письменника Джорджа Орвелла і донині шокують читачів та змушують не відриватися від потоку його історій. Особливо часто прихильники відмічають неймовірну актуальність тез письменника, хоч деяким його книгам вже перевалило за 90 років.

"Колгосп тварин"

У цій книзі автор зображає суспільство через призму сільськогосподарських тварин. Істотам набридло бути під гнітом людства, тож вони вирішили вигнати їх і самі стали керувати фермою. Тварини мали на меті створити громаду в котрій кожен буде щасливим, рівним і вільним. Натомість їхнім планам не судилося справдитися.

Обкладинка книги "Колгосп тварин"

"Данина Каталонії"

У творі автор розповідає про свою участь у громадянській війні в Іспанії на стороні анархістів. Поступово герой розчаровується у внутрішній боротьбі. Сюжет вражає детальним описом жахливих наслідків війни: голоду, беззбройності, безпорадності та душевних мук. Попри автобіографічність твору, "Данина Каталонії" - це цінне джерело інформації про Громадянську війну в Іспанії.

Обкладинка книги "Данина Каталонії"

"Ковток повітря"

Сюжет описує екзистенційну кризу героя напередодні Другої світової війни. Головний герой вважає, що руйнування затишного світу розпочалося ще напередодні Першої світової, а довершиться Другою. На його думку, ця війна буде останньою, довічною, нескінченною. У пошуках щастя герой вирушає в уявну та реальну мандрівку до світу дитинства, де колись він його і знаходив.

Обкладинка книги "Ковток повітря"

"Бірманські будні"

Твір оголює темну сторону Британської Індії, викриваючи непривабливі й ганебні сторінки історії імперії. У романі головний герой, своєрідне альтер его автора, постає перед читачем як самотня й зневірена людина, що опинилася у пастці жорстокої системи, яка руйнує все людське в ньому. Його оточують люди, з якими він не має нічого спільного і яким не може повністю відкритися. Бірманці, британці і сам герой заплямовані колоніальним режимом, в умовах якого їм доводиться жити.

Обкладинка книги "Бірманські будні"

"1984"

Події твору розгортаються у часи, коли цивілізація була спустошена світовою війною, громадянським конфліктом і революцією. У світі, де живе герой Вінстон Сміт панує "партія", яка жорстоко винищує всіх, хто не до кінця відповідає їхньому режиму. На перший погляд, Сміт здається “правильною” особистістю партії, адже працює на неї у Міністерстві правди. На ділі ж героєм керують невгамовні сумніви, яким він згодом піддається, що і змінює весь устрій його життя.

Обкладинка книги "1984"

Що відомо про Орвелла:

Народився письменник у бенгальському селі Мотіхарі на кордоні з Непалом в той час, коли Індія була частиною британської імперії. Орвелл став всесвітньо відомим завдяки своїм двом творам: політичній алегорії "Колгосп тварин" і роману-антиутопії "1984", в яких він зобразив тоталітарне суспільство. Твори Орвелла досі впевнено називають одними з найактуальніших.