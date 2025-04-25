5 витаминов, которые нельзя принимать при высоком давлении: будьте осторожны

Повышенное давление - это серьезная проблема, которая требует внимательного подхода к образу жизни и питанию. Многие, пытаясь укрепить здоровье, употребляют разнообразные пищевые добавки, не подозревая, что некоторые из них могут только усугубить ситуацию.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eating well .

"Горький апельсин"

Экстракт горького апельсина, полученный из высушенной кожуры плодов горького апельсина, часто используется в добавках, которые продаются для похудения и спортивных результатов.

Однако для людей с высоким кровяным давлением этот экстракт может представлять серьезную угрозу.

Кардиолог Колумб Батист рассказал, что эта добавка содержит синефрин, который может повышать артериальное давление и вызывать опасные сердечные ритмы.

Длительное употребление горького апельсина может повысить систолическое артериальное давление (верхний показатель) на 6 мм рт. ст., а диастолическое (нижний показатель) на 4 мм рт. ст.

Эта добавка также может повысить вероятность серьезных осложнений, таких как инфаркт и инсульт.

Корень солодки

Корень солодки, известный своим выразительным сладким вкусом и успокаивающими свойствами, традиционно использовался как растительное средство для облегчения проблем с пищеварением, борьбы с вирусами и успокоения боли в горле.

Тем не менее, если у вас высокое кровяное давление, лучше избегать пищевых добавок из солодки или продуктов, которые содержат солодку в качестве вспомогательного ингредиента. Это объясняется тем, что солодка содержит глицирризиновую кислоту - соединение, которое может заставить организм удерживать натрий, потенциально повышая артериальное давление.

Исследование показало, что даже низкие дозы корня солодки, содержащие всего 100 миллиграммов глицирризиновой кислоты, могут значительно повысить артериальное давление при регулярном употреблении.

Добавки, содержащие кофеин

Кофеин содержится не только в утреннем кофе или послеобеденном чае. Это также распространенный ингредиент многих добавок, которые повышают энергию, улучшают бдительность и повышают физическую работоспособность.

Этот популярный стимулятор может вызвать временное повышение артериального давления, что делает его рискованным выбором для людей с гипертонией.

Даже небольшое повышение примерно на 2 мм рт.ст. может повлиять на здоровье сердца у лиц с высоким риском.

Помимо кофеина на этикетке добавки, вы также захотите следить за гуараной. Этот богатый кофеином ингредиент часто встречается в энергетических добавках и напитках, также повышает частоту сердечных сокращений и артериальное давление.

Йохимбин

Йохимбин - соединение, содержащееся в коре дерева йохимбе, часто встречается в пищевых добавках и чаях, продаваемых для похудения, спортивных результатов и улучшения сексуального здоровья.

Однако, это стимулятор, который может опасно повысить артериальное давление и частоту сердечных сокращений. Добавка повышает артериальное давление, повышая уровень гормона и норадреналина.

Эфедра

Эфедра - это растительная диетическая добавка, которая веками использовалась как естественное средство от простуды, головной боли, кашля и лихорадки, особенно в Китае и Индии.

Эта трава содержит алкалоиды эфедрина - это сильные стимулирующие соединения, связанные с высоким кровяным давлением, сердечными приступами, инсультами и даже внезапной смертью.

Это также может влиять на артериальное давление и сердечные лекарства, делая их менее эффективными.

Стратегии питания и образа жизни для здорового артериального давления

Поддерживать артериальное давление в норме - это не просто отказ от определенных добавок. Например, отказ от сигарет и ограничение алкоголя являются проверенными способами снизить риск гипертонии.

Придерживайтесь диеты DASH

Диета DASH имеет длительный опыт снижения артериального давления. Стоит отдавать предпочтение фруктам, овощам, цельнозерновым продуктам, фасоли, орехам, семенам, рыбе, нежирному мясу и нежирным молочным продуктам.

Регулярно занимайтесь спортом

Для улучшения артериального давления следует выполнять по крайней мере 150 минут аэробных упражнений средней интенсивности или 75 минут интенсивной аэробной активности еженедельно.

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