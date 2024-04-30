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Епатажний учасник Євробачення 2024 Nemo підкорив образом Емми Робертс з фільму "Королева Крику"

Вівторок 30 квітня 2024 16:55
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Епатажний учасник Євробачення 2024 Nemo підкорив образом Емми Робертс з фільму "Королева Крику" Nemo з Євробачення 2024 повторив кіношний образ Емми Робертс (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Любченко

Євробачення 2024 багате на цікавих і неординарних учасників, одним з таких є молодий виконавець Nemo, якому пророкують перемогу. Хлопець вже встиг підкорити своїм оригінальним стилем та відтворити лук Емми Робертс з кінострічки "Королева крику".

РБК-Україна (проект Styler) порівняло образи Nemo та Емми та ділиться з вами зібраною інформацією.

Nemo з Євробачення 2024 повторив кіношний образ Емми Робертс

Nemo, що представляє Швейцарію, дійсно має всі шанси на перемогу Євробачення 2024 принаймні так говорять букмекери, а от сам учасник поки викладається на репетиціях та демонструє свій унікальний та цікавий стиль.

У своєму прагненні привезти додому перемогу, Nemo вибрав пісню "The Code", написану англійською мовою, що поєднує такі стилі, як реп, драм-н-бейс та оперу.

Та окрім привабливого звучання "The Code" є особистою піснею про зростаюче усвідомлення артистом своєї небінарної ідентичності. І саме цю ідентичність підкреслює його стиль.

На одній з репетицій Nemo був одягнений у рожеву шубку, яка досить часто зустрічається у різних фільмах та кіно, адже саме вона є символом легкості, вічної моди та оригінальності.

Епатажний учасник Євробачення 2024 Nemo підкорив образом Емми Робертс з фільму &quot;Королева Крику&quot;Епатажний учасник Євробачення 2024 Nemo підкорив образом Емми Робертс з фільму &quot;Королева Крику&quot;Епатажний учасник Євробачення 2024 Nemo підкорив образом Емми Робертс з фільму &quot;Королева Крику&quot;Епатажний учасник Євробачення 2024 Nemo підкорив образом Емми Робертс з фільму &quot;Королева Крику&quot;

Епатажний образ Nemo на репетиції виступу для Євробачення 2024 (фото: instagram.com/eurovision)

Така шубка засвітилась у фільмі "Королева крику", її носила Емма Робертс та стилізувала більш спокійно, ніж це робить учасник Євробачення 2024.

Хоча варто визнати, що цілі в акторки та співака досить різні, адже Nemo має велику мету - підкорити весь світ та яскраво заявити про себе не лише голосом, а й зовнішнім виглядом.

А от для Емми е був цілісний кіношний образ, який, як виявилось і досі є популярним.

Епатажний учасник Євробачення 2024 Nemo підкорив образом Емми Робертс з фільму &quot;Королева Крику&quot;Епатажний учасник Євробачення 2024 Nemo підкорив образом Емми Робертс з фільму &quot;Королева Крику&quot;Епатажний учасник Євробачення 2024 Nemo підкорив образом Емми Робертс з фільму &quot;Королева Крику&quot;

Образ Емми Робертс, який повторив Nemo з Євробачення 2024 (фото: Кіноріум)

Раніше ми розповідали, коли буде Євробачення 2024 та як його подивитись.

Також читайте, яким є прогноз букмекерів щодо переможця Євробачення 2024.

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