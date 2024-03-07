5 весняних книг від українських письменниць на будь-який смак

Іронічно, іноді - драматично, але незмінно захопливо та якісно. Так пишуть українські письменниці.

Українська література, що пишеться тут і зараз - це про нову серію "СередСвоїх" видавництва Yakaboo Publishing. Це про спільний досвід, спільні спогади та надії. Саме такою є книжка теплих, веселих оповідань Наталії Кальченко.

Кожна історія спонукає вас усміхнутися, здивуватися або й згадати власні дитячі пригоди. Насолоджуйтесь тонкою іронією, морем по-дитячому світлої любові й дрібкою справжніх, майже забутих чудес.

Обкладинка книги - картина "На грушці" Надії Кушнір, сучасної української художниці та дизайнерки книг.

Обкладинка книги "Йо-Ке-Ле-Ме-Не. 55 історій з дитинства"

Ми теж колись станемо старенькими, які згадують війну. Мабуть, саме тому зараз нам так цінно й важливо зупинитися й послухати "жизнєнні історії" дідусів та бабусь.

У книжці бабуся Ніла розповідає про те, як вантажила німецькі бомби на аеродромі біля села, а після війни в саморобній куртці з німецького прапора вступила в технікум і стала найкращою студенткою. Як примерзла спиною до стіни обледенілого гуртожитку, крала дрова з військової частини, зупиняла поїзд пляшкою самогону і вчилася виживати у бідності. І як її життя змінило перше кохання. Кохання у листах.

Обкладинка книги "Жизнєнні історії"

Кінець ХІХ сторіччя, події цієї поетичної й майже казкової оповіді розгортаються поміж Києвом і Віднем, Поділлям і Карпатами.

Марта Кравченко - українська художниця-аристократка - відчайдушно виборює власне право творити, любити, бути тією, ким покликана бути. Кохання до Майстра та захоплення мистецтвом визначили й означили той шлях, яким вона обрала йти. Утім, зустріч зі скульпторкою Анною та її кузеном - чуйним лікарем Антонієм - додає нових барв до Мартиного життя, сповненого гірких спогадів, які гріють та обпікають водночас…

Обкладинка книги "Віндобонський апокриф"

Дівчина Варя з маленького містечка вміє добре куховарити. Мама вважає, що це великий плюс для майбутньої господині та дружини. Вона наполягає на скорішому одруженні доньки з місцевим хлопцем.

Але Варя прагне набагато більшого. Вона вважає, що її здібності та пристрасть до готування їжі допоможуть здійсненню заповітної мрії: стати шеф-кухаркою у вишуканому ресторані. Дівчина вирішує: настав час шукати власний смак свободи. Варя вирушає до Львова з наміром підкорювати вершини ресторанної кухні.

Обкладинка книги "Смак свободи"

Майя Тульчинська - фешн-блогерка, яка написала смішний путівник життям Звичайної Української Жінки. Смішний, бо жінки часто намагаються сміятися, коли їм боляче, а надто коли стикаються з несправедливими очікуваннями або приниженням тільки через те, що народилися в жіночому тілі.

Авторка пише про мізогінію, синдром самозванки, нерівність у суспільстві так, щоби ми від душі посміялися над цим і щоби цей сміх дав нам сили змінити власне життя та життя інших жінок на краще. На сторінках цієї книжки ви неодмінно впізнаєте себе й близьких собі жінок.

Обкладинка книги "Я забула труси"