Змусити себе читати іноді буває дуже складно і причини для цього можуть бути різні, але є способи, щоб розвинути в собі цю звичку.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на психологічний портал Purport в Instagram.

Зрозумійте свою справжню мету

На початку важливо розуміти, чому читання є важливим для вас: для освіти, розвитку або просто для задоволення. Якщо ви чітко визначите свою мету, це стане відмінним мотиватором.

Розпізнайте перешкоди

Перевантаження роботою та іншими обовʼязками, відволікання на соціальні мережі чи інші причини можуть стати на заваді. Розпізнайте ці перешкоди та подумайте, як можна їх подолати.

Поміркуйте над тим, що дійсно цікаво для вас

Не піддавайтеся тиску, що потрібно читати лише те, що вважається обовʼязковим і входить в топові підбірки, які повинен прочитати кожен.

Обирайте книги, які справді вас цікавлять. Або знайдіть професійну літературу, яка відкриє для вас нові знання.

Як взяти за звичку читати книги (фото: Freepik)

Підготуйтеся до читання

Скористайтеся порадою Джеймса Кліра: кладіть книгу на подушку одразу, як застелили ліжко вранці - це простий спосіб підготувати середовище для майбутнього читання. Або встановіть застосунки для читання і перенесіть їх на головний екран телефону.

Додайте у свій розпорядок звичку "читати книгу"

Створіть в застосунку повторюване завдання "читати книгу" та виділіть на нього Posit, china комфортну кількість часу, наприклад, почніть із 15 хвилин.

Встановіть низьку планку

Почніть із простої мети - читати по 1 сторінці в день. Великі цілі, наприклад, "прочитати 20 книг за рік", це добре, але, для початку ефективніше зосередитися на простій звичці, а не на кінцевому результаті.

Використовуйте час очікування

Використовуйте час, який ви проводите в транспорті по дорозі на роботу і додому. Беріть книгу із собою, якщо вас очікує тривале очікування в черзі.

Слідкуйте за своїм прогресом і навіть, якщо він не ідеальний, продовжуйте

Турбуйтеся не лише про результат, але і про сам процес читання, який повинен приносити задоволення та користь.