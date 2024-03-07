5 весенних книг от украинских писательниц на любой вкус

Иронично, иногда - драматично, но неизменно увлекательно и качественно. Так пишут украинские писательницы.

Украинская литература, которая пишется здесь и сейчас - это о новой серии "СередСвоїх" издательства Yakaboo Publishing. Это об общем опыте, общих воспоминаниях и надеждах. Именно такова книга теплых, веселых рассказов Натальи Кальченко.

Каждая история побуждает вас улыбнуться, удивиться или вспомнить собственные детские приключения. Наслаждайтесь тонкой иронией, морем по-детски светлой любви и щепоткой настоящих, почти забытых чудес.

Обложка книги - картина "На грушці" Надежды Кушнир, современной украинской художницы и дизайнера книг.

Обложка книги "Йо-Ке-Ле-Ме-Не. 55 історій з дитинства"

Мы тоже когда-нибудь станем стариками, вспоминающими войну. Пожалуй, именно поэтому сейчас нам так ценно и важно остановиться и послушать "жизненные истории" дедушек и бабушек.

В книге бабушка Нила рассказывает о том, как грузила немецкие бомбы на аэродроме возле села, а после войны в самодельной куртке из немецкого флага поступила в техникум и стала лучшей студенткой. Как примерзла спиной к стене обледенелого общежития, воровала дрова из воинской части, останавливала поезд бутылкой самогона и училась выживать в бедности. И как ее жизнь изменила первая любовь. Любовь в письмах.

Обложка книги "Жизнєнні історії"

Конец XIX века, события этого поэтического и почти сказочного рассказа разворачиваются между Киевом и Веной, Подольем и Карпатами.

Марта Кравченко - украинская художница-аристократка - отчаянно борется за собственное право творить, любить, быть той, кем призвана быть. Любовь к Мастеру и увлечение искусством определили и обозначили тот путь, по которому она выбрала идти. Впрочем, встреча со скульптором Анной и ее кузеном - чутким врачом Антонием - добавляет новых красок в жизни Марты, полной горьких воспоминаний, которые греют и обжигают одновременно…

Обложка книги "Віндобонський апокриф"

Девушка Варя из маленького городка умеет хорошо стряпать. Мама считает, что это большой плюс для будущей хозяйки и жены. Она настаивает на скорейшей женитьбе дочери на местном парне.

Но Варе хочется гораздо большего. Она считает, что ее способности и пристрастие к приготовлению пищи помогут воплощению в жизнь заветной мечты: стать шеф-поваром в изысканном ресторане. Девушка решает: пора искать собственный вкус свободы. Варя отправляется во Львов с намерением покорять вершины ресторанной кухни.

Обложка книги "Смак свободи"

Майя Тульчинская - фэшн-блогер, написавшая смешной путеводитель по жизни Обычной Украинской Женщины. Смешной, ведь женщины часто пытаются смеяться, когда им больно, особенно когда сталкиваются с несправедливыми ожиданиями или унижением только из-за того, что родились в женском теле.

Автор пишет о мизогинии, синдроме самозванки, неравенстве в обществе так, чтобы мы от души посмеялись над этим и чтобы этот смех дал нам силы изменить собственную жизнь и жизнь других женщин к лучшему. На страницах этой книги вы непременно узнаете себя и близких женщин.

Обложка книги "Я забула труси"