5 нових книг, які ідеально підійдуть на подарунок

У День святого Валентина зараз краще дарувати не валентинки, а книги. Тим паче, що День закоханих відзначається разом із Міжнародним днем книгодарування!

РБК-Україна (проєкт Styler) Разом із національною книжковою платформою Yakaboo зібрали для вас найрозумніші, найсвітліші й найновіші книжки, які варто дарувати своїм половинкам, або просто людям, які вам подобаються.

Автор книжок про Пітера Пена, Джеймс Метью Баррі - також автор захопливих і тонких книжок для дорослих. Письменник, драматург, фантаст, містик, журналіст присвятив роман "Коли чоловік один" історії життя звичайного журналіста-початківця, юнака з провінції, який потрапляє у вир кар’єрних змагань лондонських редакцій та газетярських буднів. Від самотності у великому місті амбітного молодика рятує, звісно ж, любов.

Вихід першого українського перекладу роману, як і всієї серії класиків "Галерея світової прози: європейська візія" фінансується Європейським Союзом.

Обкладинка книги

Вірші на зламі епох часто втрачають свою автономність і все більше нагадують щоденники. Що можна знайти в новому поетичному щоденнику Сергія Жадана? 50 і 1 вірш, писані до і після великого вибуху, зібрані разом, поєднані відчуттям мови, яка так болюче зникає, але потім обов’язково повертається. Нанизані на нитку голосу, узалежнені від звучання, вони, ці вірші, лишаються приватною, рваною хронікою двох останніх років - наповнені снігом, співом, правописом, любов’ю.

Обкладинка книги

Це настільки особлива книга рецептів, наскільки особливим був її автор - Майстер, який прагнув ділитися зі світом знаннями та любов’ю до всього. Яка головна спеція твого життя? Чим і як ти присмачуєш страву свою на щодень? Яка тобі сіль пасує? А який ти перчик?

Прочитаєте й дізнаєтеся, як бути, як жити, ловити моменти, вибирати спеції, давати лад у кухні, готувати, шанувати, частувати й… смакувати щастя. Смакувати щастя, попри все. Автор не встиг побачити власну книгу, віддавши за свою країну життя. Життя, яке надзвичайно любив.

Обкладинка книги

Від авторки роману "Драбина", який виборов цьогорічну премію "Книга року ВВС", важливе й захопливе науково-популярне видання про мовну реальність СРСР. Чому наші стосунки з мовами саме такі? Чому і зараз є люди, яким соромно говорити мовою власних батьків чи дідів? Чому нам буває соромно за рідні діалекти? Чому деякі з нас досі вважають, що мова - це нейтральна річ у собі, і не знати мову власної країни - це нормально?

Книжку можна починати читати з будь-якого розділу. Це науково-популярне видання для широкого кола читачів про мовні стосунки на тлі радянського періоду.

Обкладинка книги

Влітку 2022-го письменниця Ірена Карпа започаткувала онлайн-курс "Терапевтичне письмо", де допомагала учасницям проговорювати пережитий біль та виплескувати емоції у власноруч написаних історіях. На курсі учасниці писали твори, в яких ділилася власними історіями чи історіями близьких людей, створюючи оповідання на основі реальних подій. Усвідомивши, що ці тексти справді варті уваги, Ірена Карпа загорілася ідеєю: видати збірку текстів не професійних письменниць, а "звичайних героїнь у надзвичайних обставинах". В кінці збірки Ірена Карпа пропонує читачам також спробувати записати власну історію або просто свої думки.

"Бо хто, як не ви, є головним героєм вашого життя?" - каже вона.

Обкладинка книги