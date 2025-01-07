Вони зжеруть вас живцем: 5 найнебезпечніших для туристів тварин

Мандрівники також стикаються з певними ризиками, серед яких загрози від диких тварин. Деякі представники фауни можуть бути смертельно небезпечними, і важливо знати, в яких країнах вони найчастіше зустрічаються.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про п’ять найнебезпечніших тварин для туристів, які заслуговують на особливу увагу.

Крокодили

Крокодили - ще одна смертельна загроза, яка щороку забирає життя понад 1 000 людей. Найнебезпечніші види - це нільський та морський крокодили.

Нільські крокодили поширені в країнах Африки, таких як Кенія, Уганда та Танзанія, а морські - в Австралії, Індонезії та Новій Гвінеї. В Австралії лише за 2024 рік крокодили стали причиною щонайменше 5 смертей.

Ці рептилії атакують раптово, підстерігаючи жертву у воді або на березі. Вони здатні миттєво схопити людину, розвиваючи при цьому велику швидкість. Туристам у регіонах, де водяться крокодили, варто уникати купання в прісноводних водоймах і дотримуватися попереджувальних знаків.

Крокодили часто нападають на людей (фото: Freepik.com)

Медузи

Медузи, зокрема отруйні види, щороку стають причиною загибелі приблизно 50-100 людей. Найнебезпечнішими є кубомедузи, які зустрічаються біля берегів Австралії, Філіппін, Таїланду та Індонезії. Їхні мацаки містять отруту, здатну викликати параліч, серцевий напад і навіть смерть за кілька хвилин.

В Індонезії, наприклад, у 2022 році було зафіксовано 20 випадків серйозних опіків від контакту з кубомедузами, два з яких закінчилися летально. Особливо небезпечними є води під час сезону розмноження цих створінь (зазвичай це літо). Для захисту туристам рекомендується носити спеціальні гідрокостюми або уникати запливів у зонах, де попереджають про медуз.

Павуки

Попри свій розмір, павуки можуть бути смертельно небезпечними. Щороку у світі реєструють кілька тисяч укусів отруйних павуків, з яких кілька десятків закінчуються смертю. Найнебезпечніші види - це чорна вдова, павук-відлюдник і австралійський павук-скрипаль.

Австралія, США, Бразилія та Південна Африка - регіони, де ці створіння зустрічаються найчастіше. Наприклад, в Австралії зафіксовано понад 40 випадків укусів павуків у 2024 році, хоча завдяки своєчасному лікуванню летальних випадків не було.

Різноманітні павуки в екзотичних країнах несуть загрозу для туристів (фото: Freepik.com)

Акули

Акули вважаються одними з найстрашніших хижаків у світі. Щороку у світі фіксується приблизно 80-100 нападів акул на людей, з яких близько 10 випадків закінчуються смертю. Найбільш небезпечними для туристів є такі види, як велика біла акула, тигрова акула та акула-бик.

Особливо часто напади трапляються біля берегів Австралії, США (штати Флорида та Гаваї), Південної Африки та Багамських островів. Наприклад, у 2023 році у Флориді сталося 16 нападів, а Австралія стала місцем двох смертельних випадків.

Головними причинами атак є раптовий контакт, провокація з боку людей або плутанина, коли акули приймають людину за здобич. Під час плавання в океані варто уникати годин активності акул (світанок і захід сонця) та носити нейтральний купальний костюм, щоб не привертати увагу.

Змії

Щороку в світі від укусів змій гинуть від 80 000 до 138 000 людей, а ще кілька сотень тисяч залишаються інвалідами. Найнебезпечнішими є кобри, тайпани, мамби та гримучі змії.

Індія, Бразилія, Австралія та країни Африки - основні регіони, де зустрічаються ці отруйні рептилії. Наприклад, в Індії щороку фіксується понад 50 000 смертей від укусів змій. Більшість випадків трапляється через необережність людей, які випадково наступають на змію або намагаються її зловити.

Для запобігання нападам важливо носити закрите взуття, особливо під час прогулянок у джунглях, та уникати високої трави.

Укус змії може стати смертельним (фото: Freepik.com)