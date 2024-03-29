5 свіжих фільмів і один серіал, які треба подивитися прямо зараз

Серед них документальна історія перших днів війни від Мстислава Чернова, яка отримала премію Оскар, нашумілий ромком, що підкорив усі рейтинги, вийшов у тренди TikTok і вивів саундтрек Unwritten у топ-чарти, а ще містичне, фантастичне та сатирично-комедійне.

20 днів в оточеному російськими військами Маріуполі українські журналісти з команди Associated Press фіксували воєнні злочини росії. Вони бачили вбивства місцевих, бомбардування, масові поховання та інші жахи війни.

Творцем, сценаристом і оператором стрічки став Мстислав Чернов, для якого вона стала дебютом у режисурі. Фільм "20 днів у Маріуполі" став болісним тріумфом правди - отримав Оскар у номінації "Найкращий документальний фільм", що став першим для України.

За часів правителя Атланта міфічний Чорний тризуб був прокляттям для всіх 7 королівств. І тепер його темна магія знову шириться океаном. Щоб помститися за смерть батька, Чорна Манта хоче пробудити його зловісну силу. Але натомість - він пробудить лють Аквамена. Адже коли на кону доля родини та всієї Атлантиди, наймогутніший герой океану готовий на все. Навіть об’єднатися з давнім ворогом.

Молода вагітна жінка одного дня вирішує скоротити собі віку, стрибнувши з високого мосту в Темзу. Геніальний, але божевільний вчений злегка радіє цій ситуації, адже зможе поставити свій непростий експеримент.

Доктор Бакстер реанімує дівчину, пересадивши їй мозок її ненародженого немовляти - щоб вона не пам'ятала своє минуле, де була нещаслива. Так і починається історія Белли, яка дивиться на світ очима дитини. І з часом помітно розвивається.

Бувають моменти взагалі не сприятливі для нових знайомств. Але саме так відбулася перша зустріч Бена та Бі. Він - фінансовий аналітик, який всьому має пояснення. Вона - молода студентка юридичного факультету. Провівши ідеальне перше побачення, їм здавалось, що це кохання з першого погляду.

Проте шалена пристрасть перетворилася на взаємну ненависть одне до одного. Розуміючи, що їхні шляхи більше ніколи не перетнуться, вони продовжують жити своїми справами. Але в долі інші плани на цю пару.

Еббі - тихоня-першокурсниця, яка звикла проводити вільний час за навчанням. Та одного вечора вона погодилася піти з подругою на підпільні бої без правил. І коли на ринг вийшов Тревіс, дівчина зрозуміла, що закохалася в цього бунтаря-красунчика.

Випадкове знайомство швидко переростає у своєрідний спір: якщо Тревіс виграє наступний поєдинок, то Еббі погодиться провести місяць у його компанії. Ось тільки ні Еббі, ні Тревіс навіть не підозрюють, що у них багато спільного, а їхня зустріч не була випадковістю...

Елена Вернем - канцлерка вигаданої країни і прихильниця авторитарного режиму. З самого початку правління, жінка почала контролювати все за допомогою військових та закріплювати свою диктатуру.

Час іде - і її параноїдальні риси починають все більше проявлятись. Усі це помічають, але не знають що робити, адже на них будуть чекати жахливі наслідки. Тож до чого призведе таке правління Елени?