5 свіжих фільмів і один серіал, які треба подивитися прямо зараз

Щотижня у світі виходить безліч нових фільмів і серіалів. І як же круто, що останнім часом найкращі з них оперативно з'являються в українському перекладі. При чому - легально, а не на піратських сайтах.
Щоб ви були в курсі всіх новинок у світі кінематографії, РБК-Україна (проект Styler) спільно з MEGOGO підготували добірку найпопулярніших фільмів і серіалів, які треба варто подивитися прямо зараз.
Серед них документальна історія перших днів війни від Мстислава Чернова, яка отримала премію Оскар, нашумілий ромком, що підкорив усі рейтинги, вийшов у тренди TikTok і вивів саундтрек Unwritten у топ-чарти, а ще містичне, фантастичне та сатирично-комедійне.
20 днів в оточеному російськими військами Маріуполі українські журналісти з команди Associated Press фіксували воєнні злочини росії. Вони бачили вбивства місцевих, бомбардування, масові поховання та інші жахи війни.
Творцем, сценаристом і оператором стрічки став Мстислав Чернов, для якого вона стала дебютом у режисурі. Фільм "20 днів у Маріуполі" став болісним тріумфом правди - отримав Оскар у номінації "Найкращий документальний фільм", що став першим для України.
За часів правителя Атланта міфічний Чорний тризуб був прокляттям для всіх 7 королівств. І тепер його темна магія знову шириться океаном. Щоб помститися за смерть батька, Чорна Манта хоче пробудити його зловісну силу. Але натомість - він пробудить лють Аквамена. Адже коли на кону доля родини та всієї Атлантиди, наймогутніший герой океану готовий на все. Навіть об’єднатися з давнім ворогом.
Молода вагітна жінка одного дня вирішує скоротити собі віку, стрибнувши з високого мосту в Темзу. Геніальний, але божевільний вчений злегка радіє цій ситуації, адже зможе поставити свій непростий експеримент.
Доктор Бакстер реанімує дівчину, пересадивши їй мозок її ненародженого немовляти - щоб вона не пам'ятала своє минуле, де була нещаслива. Так і починається історія Белли, яка дивиться на світ очима дитини. І з часом помітно розвивається.
Бувають моменти взагалі не сприятливі для нових знайомств. Але саме так відбулася перша зустріч Бена та Бі. Він - фінансовий аналітик, який всьому має пояснення. Вона - молода студентка юридичного факультету. Провівши ідеальне перше побачення, їм здавалось, що це кохання з першого погляду.
Проте шалена пристрасть перетворилася на взаємну ненависть одне до одного. Розуміючи, що їхні шляхи більше ніколи не перетнуться, вони продовжують жити своїми справами. Але в долі інші плани на цю пару.
Еббі - тихоня-першокурсниця, яка звикла проводити вільний час за навчанням. Та одного вечора вона погодилася піти з подругою на підпільні бої без правил. І коли на ринг вийшов Тревіс, дівчина зрозуміла, що закохалася в цього бунтаря-красунчика.
Випадкове знайомство швидко переростає у своєрідний спір: якщо Тревіс виграє наступний поєдинок, то Еббі погодиться провести місяць у його компанії. Ось тільки ні Еббі, ні Тревіс навіть не підозрюють, що у них багато спільного, а їхня зустріч не була випадковістю...
Елена Вернем - канцлерка вигаданої країни і прихильниця авторитарного режиму. З самого початку правління, жінка почала контролювати все за допомогою військових та закріплювати свою диктатуру.
Час іде - і її параноїдальні риси починають все більше проявлятись. Усі це помічають, але не знають що робити, адже на них будуть чекати жахливі наслідки. Тож до чого призведе таке правління Елени?
Раніше ми називали 5 причин подивитися найтепліший фільм для побачення "Пам'ять любові".
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