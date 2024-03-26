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Що відомо про зйомки нових "Піратів Карибського моря". Чи повернеться Джонні Депп до свого амплуа

Вівторок 26 березня 2024 22:42
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Що відомо про зйомки нових "Піратів Карибського моря". Чи повернеться Джонні Депп до свого амплуа Кадр з фільму "Пірати Карибського моря"
Автор: Юлія Любченко

Фільм “Пірати Карибського моря” з Джонні Деппом ще багато років тому підкорив серця мільйонів глядачів в усьому світі. А тепер продюсер кінокартини заговорив про нову частину.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на закордонне видання People.

Що відомо про знімання нових "Піратів Карибського моря"

Франшиза фільму "Пірати Карибського моря", здається, готова до повного перезавантаження та повернутися на великий екран.

Джеррі Брукгаймер, який продюсував кожен із п’яти фільмів про Піратів з Джонні Деппом, нещодавно розповів, що серіал готовий до перезапуску.

Він сказав, що в принципі готовий до нових "Піратів Карибського моря" і що на цей раз з акторами буде простіше.

Франшиза "Пірати" розпочала роботу ще з 2003 року, починаючи з фільму "Прокляття Чорної Перлини", з Деппом, Орландо Блумом і Кірою Найтлі в головних ролях.

Що відомо про зйомки нових &quot;Піратів Карибського моря&quot;. Чи повернеться Джонні Депп до свого амплуа

Кадр з фільму "Пірати Карибського моря"

Початкова історія, яка розгортається у 18 столітті, обертається навколо роману між персонажем Блума Віллом Тернером і Елізабет Свон, яку грає Найтлі, які виявляються втягнутими в конфлікти між Джеком Горобцем - це герой Джонні Деппа, різними піратськими групами та фракціями, пов’язаними з Британською імперією.

47-річний Блум і 39-річна Кіра Найтлі не стали зніматися для четвертої частини у 2011 році, під назвою "На дивних берегах", хоча вони обидва повернулися в останньому фільмі у 2017 році "Мрець не розповідає казки". Відтоді майбутнє фільмів про Піратів залишалося неясним.

Що відомо про зйомки нових &quot;Піратів Карибського моря&quot;. Чи повернеться Джонні Депп до свого амплуа

Кадр з фільму "Пірати Карибського моря"

А у липні 2023 року джерело, близьке до Деппа, повідомило, що актор потенційно може відчувати себе готовим знятися в інших фільмах про Піратів. Все можливо, якщо це правильний проект, він його зробить.

Тож, якщо вже йдуть такі розмови, можливо й фільму таки бути. І це дійсно може бути цікавим продовженням, адже всі головні актори дуже змінилися.

Пропонуємо подивитися, як зараз виглядають головні герої пригодницької історії "Пірати Карибського моря".

Також читайте, чому зірку "Піратів Карибського моря" звинуватили у домашньому насильстві.

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