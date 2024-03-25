"20 днів у Маріуполі", "Я, Ніна" та "Перевізниця". Які фільми увійшли в лонглист Золотої дзиґи 2024

Українська кіноакадемія оголосила довгий список претендентів на VIIІ Національну кінопремію "Золота дзиґа”. В конкурсі візьмуть участь 50 робіт: 10 повнометражних ігрових, 12 повнометражних документальних, 14 короткометражних, 4 анімаційні фільми та 10 серіалів.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на офіційний сайт заходу.