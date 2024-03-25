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"20 днів у Маріуполі", "Я, Ніна" та "Перевізниця". Які фільми увійшли в лонглист Золотої дзиґи 2024

Понеділок 25 березня 2024 18:16
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"20 днів у Маріуполі", "Я, Ніна" та "Перевізниця". Які фільми увійшли в лонглист Золотої дзиґи 2024 Оголошено список номінантів на премію Золота дзиґа 2024 (фото: facebook.com/uafilmacademy)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська кіноакадемія оголосила довгий список претендентів на VIIІ Національну кінопремію "Золота дзиґа”. В конкурсі візьмуть участь 50 робіт: 10 повнометражних ігрових, 12 повнометражних документальних, 14 короткометражних, 4 анімаційні фільми та 10 серіалів.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на офіційний сайт заходу.

Повний список номінантів на Золоту дзиґу 2024

Ігровий повнометражний фільм:

  • "Батько", прод. та реж. Олександр Кобзар
  • "Довбуш", прод. Максим Асадчий, Данило Білак, реж. Олесь Санін
  • "Королі репу", прод. Дмитро Мінзянов, реж. Мирослав Латик
  • "Ля Палісіада", прод. Валерія Сочивець, Сашко Чубко, Галина Криворчук, реж. Філіп Сотниченко
  • "Мій карпатський дідусь", прод. Володимир Філіппов, Андрій Суярко, Алла Овсяннікова, Олександр Коваленко, реж Заза Буадзе
  • "Уроки толерантності", прод. Сергій Лавренюк, реж. Аркадій Непиталюк

  • "Шлях поколінь", прод. Михайло Ухман, реж. Володимир Сидько
  • "ШТТЛ", прод. Маргарита Гребенчікова, Юрій Артеменко, Жан-Шарль Леві (не номінується), Оліас Барко (не номінується) реж. Аді Волтер (не номінується)
  • "Я, Ніна", прод. Яніна Соколова, Юлія Сінькевич, Олексій Москаленко, Олександра Івченко, Олеся Корженевська, Світлана Яцинич, реж. Марися Нікітюк
  • "Як там Катя?", прод. Ольга Матат, Влад Дудко, Сергій Коннов, реж. Крістіна Тинькевич.

Документальний повнометражний фільм:

  • "20 днів у Маріуполі", реж. Мстислав Чернов
  • "Бартка", прод. Артем Голубєв, реж Володимир Бакум
  • "Євродонбас", прод Анна Паленчук, реж. Корній Грицюк
  • "Життя на межі", прод. Павло Пелешок, Юрко Іванишин, реж. Павло Пелешок
  • "Залізні метелики", прод. Андрій Котляр, реж. Роман Любий
  • "Звідки куди", прод. Анна Паленчук, реж. Мачек Хамела (не номінується)

  • "Зірка. Дума про право", прод. та реж. В'ячеслав Бігун
  • "Іван і Марта", прод. Оксана Іванюк, реж. Сергій Буковський
  • "Король Лір: як ми шукали любов під час війни", прод. Поліна Герман, реж. Дмитро Грешко
  • "Нескінченність за Флоріаном", прод. Люба Кнорозок, реж. Олексій Радинський
  • "Правило 2 стін", прод. Ольга Бесхмельниціна, реж. Девід Гутнік (не номінується)
  • "СвітлоТіні Івана Чендея", прод. та реж. В'ячеслав Бігун.

Короткометражний ігровий:

  • "70 000 років тому", реж. та прод. Едуард Нечмоглод
  • "В Парижі ніхто не думає про завтра", реж. Андрій Кокура, прод. Андрій Кокура, Максим Даніелу (не номінується), Джуль Шарпантьє (не номінується)
  • "Велика маленька війна", реж. Мирослав Латик, прод. Оксана Іванюк, Мирослав Латик
  • "Жива", реж. Владлен Одуденко, прод. Володимир Яценко, Валентин Васянович, Анна Яценко
  • "Кінець історії", реж. та прод. Станіслав Битюцький
  • "Колискова для кота", реж. та прод. Андрій Гіль

  • "Шампур", реж. та прод. Олексій Боряк
  • "Як це було", реж. Анастасія Солоневич, Дамʼян Коцур (не номінується), прод. Піотр Стечек (не номінується).

Документальний короткометрижний фільм:

  • "Войси з Бахмута", реж. та прод. Ігор Бабаєв
  • "Гості з Харкова", реж. Галина Лаврінець, прод. Олександра Братищенко
  • "Лелеки завжди повертаються додому", реж. Ґала Козютинська, прод. Ігор Бабаєв

  • "Ми повернемо довіру харківʼян та будемо якісно обслуговувати житлові будівлі", реж. та прод. Максим Ходак
  • "Під крилом ночі", реж. Леся Дяк, прод. Наталія Лібет
  • "Чорнобиль 22", реж. Олексій Радинський, прод. Люба Кнорозок

Анімаційний фільм:

  • "Зупинка", прод. Олена Касавіна, реж. Катерина Омельяненко
  • "Маріуполь. Сто ночей", прод. Андрій Палатний, реж. Софія Мельник
  • "Мокош", прод. Анна Дудко, Олександр Шатківський, реж. Анна Дудко
  • "Орка", прод. Дмитро Белінський, реж. Микита Ратніков

Серіал:

  • "Волонтери", прод. Наум Баруля, реж Андрій Бурлака
  • "Гарячий", прод. Ірина Храновська, реж. Олег Туранський
  • "Друзі", прод. Акім Галімов, Володимир Москалець, Ілона Гребенюк, реж. Павло Тупік
  • "Моє кіно", прод. Кирило Бін, реж. Сергій Сторожев
  • "Новорічна шкереберть", прод. Оксана Іванюк, Мирон Латик, реж. Мирон Латик
  • "Перевізниця", прод. Євген Тунік, Анастасія Батаєва-Докаленко, Людмила Семчук, Катерина Шевелюк, реж. Євген Тунік

  • "Сховища. Вісім історій", прод. Віталій Є, реж. Кирило Бін
  • "Табун", прод. Ірина Храновська, реж. Дмитро Андріянов
  • "Українські палаци. Золота доба-2", прод. Акім Галімов, Руслан Шаріпов, Станіслав Зурахов, реж-пост. Дарія Саричева
  • "Штурм", прод. Ірина Храновська, реж. Заза Буадзе.

Нещодавно ми розповідали, що фільм Антона Птушкіна про долю українських тварин купив найбільший мовник Америки.

Також ми писали, в чому феномен нашумілого фільму "Дюна 2".

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