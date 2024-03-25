"20 днів у Маріуполі", "Я, Ніна" та "Перевізниця". Які фільми увійшли в лонглист Золотої дзиґи 2024
Оголошено список номінантів на премію Золота дзиґа 2024 (фото: facebook.com/uafilmacademy)
Українська кіноакадемія оголосила довгий список претендентів на VIIІ Національну кінопремію "Золота дзиґа”. В конкурсі візьмуть участь 50 робіт: 10 повнометражних ігрових, 12 повнометражних документальних, 14 короткометражних, 4 анімаційні фільми та 10 серіалів.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на офіційний сайт заходу.
Повний список номінантів на Золоту дзиґу 2024
Ігровий повнометражний фільм:
- "Батько", прод. та реж. Олександр Кобзар
- "Довбуш", прод. Максим Асадчий, Данило Білак, реж. Олесь Санін
- "Королі репу", прод. Дмитро Мінзянов, реж. Мирослав Латик
- "Ля Палісіада", прод. Валерія Сочивець, Сашко Чубко, Галина Криворчук, реж. Філіп Сотниченко
- "Мій карпатський дідусь", прод. Володимир Філіппов, Андрій Суярко, Алла Овсяннікова, Олександр Коваленко, реж Заза Буадзе
- "Уроки толерантності", прод. Сергій Лавренюк, реж. Аркадій Непиталюк
- "Шлях поколінь", прод. Михайло Ухман, реж. Володимир Сидько
- "ШТТЛ", прод. Маргарита Гребенчікова, Юрій Артеменко, Жан-Шарль Леві (не номінується), Оліас Барко (не номінується) реж. Аді Волтер (не номінується)
- "Я, Ніна", прод. Яніна Соколова, Юлія Сінькевич, Олексій Москаленко, Олександра Івченко, Олеся Корженевська, Світлана Яцинич, реж. Марися Нікітюк
- "Як там Катя?", прод. Ольга Матат, Влад Дудко, Сергій Коннов, реж. Крістіна Тинькевич.
Документальний повнометражний фільм:
- "20 днів у Маріуполі", реж. Мстислав Чернов
- "Бартка", прод. Артем Голубєв, реж Володимир Бакум
- "Євродонбас", прод Анна Паленчук, реж. Корній Грицюк
- "Життя на межі", прод. Павло Пелешок, Юрко Іванишин, реж. Павло Пелешок
- "Залізні метелики", прод. Андрій Котляр, реж. Роман Любий
- "Звідки куди", прод. Анна Паленчук, реж. Мачек Хамела (не номінується)
- "Зірка. Дума про право", прод. та реж. В'ячеслав Бігун
- "Іван і Марта", прод. Оксана Іванюк, реж. Сергій Буковський
- "Король Лір: як ми шукали любов під час війни", прод. Поліна Герман, реж. Дмитро Грешко
- "Нескінченність за Флоріаном", прод. Люба Кнорозок, реж. Олексій Радинський
- "Правило 2 стін", прод. Ольга Бесхмельниціна, реж. Девід Гутнік (не номінується)
- "СвітлоТіні Івана Чендея", прод. та реж. В'ячеслав Бігун.
Короткометражний ігровий:
- "70 000 років тому", реж. та прод. Едуард Нечмоглод
- "В Парижі ніхто не думає про завтра", реж. Андрій Кокура, прод. Андрій Кокура, Максим Даніелу (не номінується), Джуль Шарпантьє (не номінується)
- "Велика маленька війна", реж. Мирослав Латик, прод. Оксана Іванюк, Мирослав Латик
- "Жива", реж. Владлен Одуденко, прод. Володимир Яценко, Валентин Васянович, Анна Яценко
- "Кінець історії", реж. та прод. Станіслав Битюцький
- "Колискова для кота", реж. та прод. Андрій Гіль
- "Шампур", реж. та прод. Олексій Боряк
- "Як це було", реж. Анастасія Солоневич, Дамʼян Коцур (не номінується), прод. Піотр Стечек (не номінується).
Документальний короткометрижний фільм:
- "Войси з Бахмута", реж. та прод. Ігор Бабаєв
- "Гості з Харкова", реж. Галина Лаврінець, прод. Олександра Братищенко
- "Лелеки завжди повертаються додому", реж. Ґала Козютинська, прод. Ігор Бабаєв
- "Ми повернемо довіру харківʼян та будемо якісно обслуговувати житлові будівлі", реж. та прод. Максим Ходак
- "Під крилом ночі", реж. Леся Дяк, прод. Наталія Лібет
- "Чорнобиль 22", реж. Олексій Радинський, прод. Люба Кнорозок
Анімаційний фільм:
- "Зупинка", прод. Олена Касавіна, реж. Катерина Омельяненко
- "Маріуполь. Сто ночей", прод. Андрій Палатний, реж. Софія Мельник
- "Мокош", прод. Анна Дудко, Олександр Шатківський, реж. Анна Дудко
- "Орка", прод. Дмитро Белінський, реж. Микита Ратніков
Серіал:
- "Волонтери", прод. Наум Баруля, реж Андрій Бурлака
- "Гарячий", прод. Ірина Храновська, реж. Олег Туранський
- "Друзі", прод. Акім Галімов, Володимир Москалець, Ілона Гребенюк, реж. Павло Тупік
- "Моє кіно", прод. Кирило Бін, реж. Сергій Сторожев
- "Новорічна шкереберть", прод. Оксана Іванюк, Мирон Латик, реж. Мирон Латик
- "Перевізниця", прод. Євген Тунік, Анастасія Батаєва-Докаленко, Людмила Семчук, Катерина Шевелюк, реж. Євген Тунік
- "Сховища. Вісім історій", прод. Віталій Є, реж. Кирило Бін
- "Табун", прод. Ірина Храновська, реж. Дмитро Андріянов
- "Українські палаци. Золота доба-2", прод. Акім Галімов, Руслан Шаріпов, Станіслав Зурахов, реж-пост. Дарія Саричева
- "Штурм", прод. Ірина Храновська, реж. Заза Буадзе.
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