"Пам'ять любові": 5 причин подивитися найтепліший фільм для побачення

В український прокат вийшла нова стрічка оскароносної акторки Джессіки Честейн "Памʼять любові". Це історія про Сильвію, яка проживає детально сплановане рутинне життя. Вона працює соціальною працівницею, виховує дочку-підлітка та закривається у своїй квартирі за чотирма замками. Інший герой цієї історії - Сол - постійно потрапляє в дивні ситуації, бо забуває те, що з ним сталося буквально кілька годин тому. Їхня зустріч розпочалася з дивного непорозуміння, але цей випадок зближує обох і змушує замислитись, що не такі вже вони й незнайомці.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало пʼять цікавих фактів про фільм, на який критики наполегливо рекомендують йти в кіно.

Зірковий акторський склад

Головну роль у фільмі зіграла Джессіка Честейн - оскароносна американська акторка, зірка таких фільмів як "Інтерстеллар", "Воно 2", "Марсіянин" тощо. У 2022 році акторка відвідала Київ, зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським та була нагороджена орденом Княгині Ольги III ст.

Головну чоловічу роль виконав американський актор Пітер Сарсґаард. Серед його робіт: ролі журналіста Волтера Дюранті у стрічці Аґнєшки Голланд про Голодомор "Ціна правди", а також Роберта Кеннеді в "Джекі". За свою роль у "Памʼяті любові" Сарсґаард отримав Кубок Вольпі як Найкращий актор Венеційського кінофестивалю 2023 року, обійшовши, зокрема, Джейкоба Елорді з "Прісцилли", Адама Драйвера з "Феррарі" та Бредлі Купера з "Маестро".

Також У фільмі зіграли Мерріт Вівер ("Шлюбна історія"), Джош Чарльз ("Товариство мертвих поетів"), Елсі Фішер ("Восьмий клас") і Джессіка Гарпер ("Суспірія").

Кадр з фільму "Пам'ять любові"

Топовий режисер

Режисер фільму та автор сценарію Мішель Франко - лауреат престижних нагород фестивалів класу А. Картина "Новий порядок" принесла йому "Срібного лева" - Ґран-прі журі Венеційського кінофестивалю; а стрічка "Хронік" - Приз за найкращий сценарій Каннського кінофестивалю.

"Мене захоплюють аутсайдери, я вважаю, що найцікавіші персонажі - це ті, які не підходять суспільству. У підлітковому віці я завжди відчував, що народився не в тому місці - я ніколи не відчував себе у правильному місці. І я думаю, що це перетворило мене на режисера. Це підживило мою цікавість до життя", - сказав Франко профільному виданню Variety.

Кадр з фільму "Пам'ять любові"

Оскарівські залаштунки

Франко каже, що рішення взяти на роль володарку Оскара було "безглуздим". Честейн була знайома з його попередніми роботами й особливо любила "Новий порядок". Такі почуття акторки до творчості режисера стали природним поштовхом до спільної роботи.

Франко вважає, що Честейн - найкраща актриса в Штатах на цей час, та, без перебільшення, у світі. Рішення взяти на головну чоловічу роль Сарсґаарда режисер принципово приймав разом в Честейн, тому що увесь фільм тримається на хімії між цими персонажами.

Над Мішелем кепкували на зйомках: мовляв, Честейн, як володарка Оскара (а вона отримала його просто в переддень фільмування), не повернеться на майданчик. Натомість вона не пропустила жодного знімального дня та відгукується про цю роботу, як про чудовий крок після отримання статуетки.

Кадр з фільму "Пам'ять любові"

Найтепліший фільм для побачення

Профільне видання BFI назвало фільм найкращим вибором для перегляду на побаченні. Тому, хапайте другу половинку та відчуйте, як Честейн і Сарсґаард несуть рідкісну та підбадьорливу близькість у кіно, коли в них зароджується роман попри травматичне минуле та сьогодення.

Кадр з фільму "Пам'ять любові"

Оцінки критиків

Оцінка фільму на IMDb становить 7 з 10. Рейтинг на платформі Rotten Tomatoes - 86% з позначкою "Сертифікована свіжість", яка присуджується фільмам із найкращими рецензіями. Оцінка на Metacritic - 72 зі 100.

Видання Deadline своєю чергою назвало стрічку “ідеальною як у сценарії, так і у виконанні".



