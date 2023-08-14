5 серйозних ризиків для здоров'я від татуювань, про які ніхто не попереджає
Татуювання стали справжнім трендом останніх років. В Україні їх можуть зробити навіть підлітки із дозволу батьків. Але наскільки безпечні такі процедури і чим вони можуть загрожувати здоров'ю?
Про 5 найпоширеніших ризиків від тату розповіла ендокринолог Ольга Риженко в Instagram.
Які ризики несуть татуювання
"Ніхто не знає заздалегідь, як відреагує організм. Класичні пігменти на зразок дихромата (зелений пігмент), кобальту (синій), кадмію (жовтий) і ртутної солі (червоний), які використовують в чорнилах для тату, можуть викликати сильні алергічні реакції", - каже лікар.
Такі алергії можуть проявитися як у вигляді незначного почервоніння, так і викликати гарячку, біль, набряки і серйозні проблеми зі шкірою. Причина цього - токсичність пігментів, які використовують при нанесенні татуювання.
Алергічна реакція
"У багатьох країнах, враховуючи Україну, використання чорнила для тату не регулюється на законодавчому рівні, тому отримати компенсацію за лікування в разі чого буде непросто", - застерігає Риженко.
Всі пігменти і частинки зносу голки відкладаються в лімфатичних вузлах - це доведений факт. А от які будуть наслідки - покаже час.
Онкологія
"У 2018 було зафіксували 30 випадків меланоми в місцях, де люди робили татуювання, хоча досі не підтверджений зв'язок між нанесенням чорнила на певну ділянку шкіри і появою там злоякісних пухлин", - говорить ендокринолог.
Інфекція
Одними з найбільш небезпечних інфекцій, які можна отримати в тату-салоні є гепатит, ВІЛ і правець.
"Не варто забувати й про інфекції, які можна занести під шкіру відразу ж після нанесення тату. Оскільки частина шкіри з татуюванням відразу ж після набиття малюнка по суті є відкритою раною - необхідний правильний догляд придатними для певного типу шкіри засобами", - пояснює Риженко.
Проблеми з медичним обстеженням
"Зафіксовані випадки, коли люди з татуюваннями в різних частинах тіла отримували серйозні опіки під час процедури МРТ. Згідно з дослідженням, така реакція шкіри викликана електромагнітним випромінюванням, яке провокують феромагнітні металеві з'єднання у чорнилах тату, особливо оксиді заліза", - каже лікар.
Проблеми з потовиділення
"Якщо шкіра людини покрита татуюваннями - організм може гірше виділяти піт, що впливає на терморегуляцію тіла під час фізичних навантажень та високих температур. У першу чергу це стосується тих, хто надто захоплюється тату і повністю "забиває" чорнилами руки, ноги і тулуб", - говорить ендокринолог.
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