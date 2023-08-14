5 серьезных рисков для здоровья от татуировок, о которых никто не предупреждает

Татуировки стали настоящим трендом последних лет. В Украине их могут сделать даже подростки, если родители дали согласие. Но насколько безопасны такие процедуры и чем они могут угрожать здоровью?

Какие риски несут татуировки

"Никто не знает заранее, как отреагирует организм. Классические пигменты вроде дихромата (зеленый пигмент), кобальта (синий), кадмия (желтый) и ртутной соли (красный), которые используют в чернилах для тату, могут вызвать сильные аллергические реакции", - говорит врач.

Такие аллергии могут проявиться как в виде незначительного покраснения, так и вызвать лихорадку, боль, опухание и серьезные проблемы с кожей. Причина этого - токсичность пигментов, которые используют при нанесении татуировки.

Аллергическая реакция

"Во многих странах, учитывая Украину, использование чернил для тату не регулируется на законодательном уровне, поэтому получить компенсацию за лечение в случае чего будет непросто", - предостерегает Рыженко.

Все пигменты и частицы износа иглы откладываются в лимфатических узлах - это доказанный факт. А вот какие будут последствия - покажет время.

Онкология

"В 2018 году было зафиксировано 30 случаев меланомы в местах, где люди делали татуировку, хотя до сих пор не подтверждена связь между нанесением чернил на определенный участок кожи и появлением там злокачественных опухолей", - говорит эндокринолог.

Инфекция

Одними из наиболее опасных инфекций, которые можно получить в тату-салоне являются гепатит, ВИЧ и столбняк.

"Не стоит забывать и об инфекциях, которые можно занести под кожу сразу же после нанесения тату. Поскольку часть кожи с татуировкой сразу же после набивки рисунка является открытой раной - необходим правильный уход пригодными для определенного типа кожи средствами", - объясняет Рыженко.

Проблемы с медицинским обследованием

"Зафиксированы случаи, когда люди с татуировками в разных частях тела получали серьезные ожоги во время процедуры МРТ. Согласно исследованию, такая реакция кожи вызвана электромагнитным излучением, которое провоцируют ферромагнитные металлические соединения в чернилах тату, особенно окиси железа", - говорит врач.

Проблемы с потоотделением

"Если кожа человека покрыта татуировками - организм может хуже выделять пот, который влияет на терморегуляцию тела во время физических нагрузок и высоких температур. В первую очередь это касается тех, кто слишком увлекается тату и полностью "забивает" чернилами руки, ноги и туловище", - говорит эндокринолог.