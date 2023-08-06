7 тривожних ознак того, що пора худнути вже заради здоров'я, а не ідеальної фігури

Для багатьох схуднення асоціюється із модним трендом, але насправді відсутність зайвої ваги є ознакою здоров'я. Адже через ожиріння в організмі порушується ряд процесів, які не дозволяють нормально працювати внутрішнім органам.

Про те, як зрозуміти, що пора худнути заради здоров'я, пише фітнес-тренер Аніта Луценко в Instagam .

Які ознаки вказують на те, що вам потрібно худнути

"Ожиріння не є тільки проблемою зовнішності, це в першу чергу ожиріння внутрішніх органів і збій в роботі систем", - наголошує експерт.

Луценко виділяє 7 ознак, які сигналізують про те, що зайву вагу потрібно скидати задля здоров'я. Зверніть увагу на наступні моменти:

якщо об’єм вашої талії більше ніж 80 см, то вважається, що ви вже схильні до діабету 2 типу

якщо у вас задишка і вам ще не 70 + років

ви пробіглись за автобусом, піднялись на 3 поверх і через 1 хв у вас повністю не відновилось дихання до нормального

якщо у вас високий тиск і проблеми із серцем

постійні набряки на ногах

болить спина, бо живіт тягне вперед і іде стискання дисків

депресивний стан, через переживання про свою вагу

Як почати менше їсти

Аніта радить записувати все, що ви їсте. При чому важливо робити це відразу після трапези, а не відкладати до вечора.

"Просто фіксація абсолютно кожного шматочка їжі чи випитого напою вже сприятиме вашому схудненню. Гарантовано", - наголошує тренер.

Якщо ще вирішите вносити дані у додаток, що рахує калорії і склад по білках, жирах та вуглеводах, то точно схуднете. Тому, що зрозумієте у перший же день, що щодня протягом багатьох років ви не доїдаєте білку, а переїдаєте жиру та вуглеводів.

"Зауважу, що різні додатки видають різну інформацію. Як на мене, то максимально наближено до правди - fat secret. Цей застосунок безплатний", - каже Луценко.