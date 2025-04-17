5 салатів на Великдень, які зметуть зі стола першими: смачні весняні рецепти

Великодній стіл може бути яскравим, легким і стильним - навіть без традиційної "шуби" чи олів’є. Ми зібрали п’ять святкових салатів із весняними овочами, зеленню, легкими заправками та авокадо.
Які п'ять салатів стануть прикрасою вашого столу на Великдень, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Великдень - це не тільки свята атмосфера, але й можливість погодувати гостей смачними та оригінальними стравами. Легкі, ситні салати з яскравим смаком стануть ідеальним доповненням до вашого меню на Великдень.
Вам знадобиться:
Приготування:
Зварити яйця, нарізати їх разом з редискою. Змішати з зеленим горошком, цибулею і кропом. Заправити сметаною, додавши гірчицю та лимонний сік до свого смаку.
Вам знадобиться:
Приготування:
Нарізати капусту та огірки, додати насіння. Заправити олією з лимонним соком і трішки меду для ніжного смаку.
Вам знадобиться:
Приготування:
Буряк нарізати тонкими скибочками, руколу промити та обсушити. Фету нарізати кубиками. Горіхи підсмажити на сухій сковорідці та подрібнити. Змішати інгредієнти, зробити заправку з олії, оцту, меду, солі та перцю.
Вам знадобиться:
Приготування:
Лосось нарізати тонкими скибочками. Авокадо очистити та нарізати кубиками. Огірок нарізати півкільцями. Всі інгредієнти змішати, заправити олією, лимонним соком, сіллю та перцем.
Приготування:
Яйця, картоплю та моркву нарізати кубиками. Змішати з горошком, додати майонез, сіль та перець. Викласти салат у формі вінка на тарілці та прикрасити зеленню.
До речі, більшість салатів та закусок на Великдень можна викладати у формі вінка та прикрашати листям салату та зеленню - це буде дуже оригінально і прикрасить ваш стіл.
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Під час написання матеріалу використані джерела: Cookpad, Смакота, Господинька, YouTube-канал "Наша кухня"