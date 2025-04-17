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5 салатів на Великдень, які зметуть зі стола першими: смачні весняні рецепти

Які небанальні салати можна приготувати на Великдень (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Великодній стіл може бути яскравим, легким і стильним - навіть без традиційної "шуби" чи олів’є. Ми зібрали п’ять святкових салатів із весняними овочами, зеленню, легкими заправками та авокадо.

Які п'ять салатів стануть прикрасою вашого столу на Великдень, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Великдень - це не тільки свята атмосфера, але й можливість погодувати гостей смачними та оригінальними стравами. Легкі, ситні салати з яскравим смаком стануть ідеальним доповненням до вашого меню на Великдень.

Салат з редискою, яйцем і зеленим горошком

Вам знадобиться:

  • Редиска - 1 пучок
  • Яйця - 3 шт.
  • Зелений горошок - 100 г
  • Зелена цибуля, кріп
  • Заправка: сметана, гірчиця, лимонний сік

Приготування:

Зварити яйця, нарізати їх разом з редискою. Змішати з зеленим горошком, цибулею і кропом. Заправити сметаною, додавши гірчицю та лимонний сік до свого смаку.

Молода капуста з огірком і насінням

Вам знадобиться:

  • Молода капуста - ¼ качана
  • Огірок - 2 шт.
  • Насіння гарбуза або соняшника
  • Олія, лимонний сік, мед

Приготування:

Нарізати капусту та огірки, додати насіння. Заправити олією з лимонним соком і трішки меду для ніжного смаку.Не бійтеся експериментувати та робіть салати з того, що у вас є під рукою (фото: freepik.com)

Салат з буряком, фетою та руколою

Вам знадобиться:

  • Варений буряк - 2 шт.
  • Фета або бринза - 100 г
  • Рукола - 1 пучок
  • Волоські горіхи - 30 г
  • Оливкова олія - 2 ст. ложки
  • Бальзамічний оцет - 1 ч. ложка
  • Мед - ½ ч. ложки
  • Сіль, перець - до вашого смаку

Приготування:

Буряк нарізати тонкими скибочками, руколу промити та обсушити. Фету нарізати кубиками. Горіхи підсмажити на сухій сковорідці та подрібнити. Змішати інгредієнти, зробити заправку з олії, оцту, меду, солі та перцю.

Салат з лососем, авокадо та крем-сиром

Вам знадобиться:

  • Слабосолоний лосось - 150 г
  • Авокадо - 1 шт.
  • Огірок - 1 шт.
  • Мікс салату - 100 г
  • Крем-сир - 100 г
  • Лимонний сік - 1 ст. ложка
  • Оливкова олія - 2 ст. ложки
  • Сіль, перець - до вашого смаку

Приготування:

Лосось нарізати тонкими скибочками. Авокадо очистити та нарізати кубиками. Огірок нарізати півкільцями. Всі інгредієнти змішати, заправити олією, лимонним соком, сіллю та перцем.

Салати з весняними та свіжими інгредієнтами прикрасять ваш святковий стіл на Великдень (фото: freepik.com)

Салат "Великодній вінок"

  • Відварені яйця - 4 шт.
  • Варена картопля - 2 шт.
  • Варена морква - 1 шт.
  • Зелений горошок - 100 г
  • Майонез - 3 ст. ложки
  • Сіль, перець - до вашого смаку
  • Зелень

Приготування:

Яйця, картоплю та моркву нарізати кубиками. Змішати з горошком, додати майонез, сіль та перець. Викласти салат у формі вінка на тарілці та прикрасити зеленню.

До речі, більшість салатів та закусок на Великдень можна викладати у формі вінка та прикрашати листям салату та зеленню - це буде дуже оригінально і прикрасить ваш стіл.

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Під час написання матеріалу використані джерела: Cookpad, Смакота, Господинька, YouTube-канал "Наша кухня"

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