5 салатов на Пасху, которые сметут со стола первыми: вкусные весенние рецепты

Пасха - это не только праздничная атмосфера, но и возможность покормить гостей вкусными и оригинальными блюдами. Легкие, сытные салаты с ярким вкусом станут идеальным дополнением к вашему меню на Пасху.

Салат с редисом, яйцом и зеленым горошком

Вам понадобится:

Редиска - 1 пучок

Яйца - 3 шт.

Зеленый горошек - 100 г

Зеленый лук, укроп

Заправка: сметана, горчица, лимонный сок

Приготовление:

Сварить яйца, нарезать их вместе с редисом. Смешать с зеленым горошком, луком и укропом. Заправить сметаной, добавив горчицу и лимонный сок по своему вкусу.

Молодая капуста с огурцом и семечками

Вам понадобится:

Молодая капуста - ¼ кочана

Огурец - 2 шт.

Семена тыквы или подсолнечника

Масло, лимонный сок, мед, лимонный сок

Приготовление:

Нарезать капусту и огурцы, добавить семечки. Заправить маслом с лимонным соком и немного меда для нежного вкуса. Не бойтесь экспериментировать и делайте салаты из того, что у вас есть под рукой (фото: freepik.com)

Салат со свеклой, фетой и рукколой

Вам понадобится:

Вареная свекла - 2 шт.

Фета или брынза - 100 г

Руккола - 1 пучок

Грецкие орехи - 30 г

Оливковое масло - 2 ст. ложки

Бальзамический уксус - 1 ч. ложка

Мед - ½ ч. ложки

Соль, перец - по вашему вкусу

Приготовление:

Свеклу нарезать тонкими ломтиками, рукколу промыть и обсушить. Фету нарезать кубиками. Орехи поджарить на сухой сковороде и измельчить. Смешать ингредиенты, сделать заправку из масла, уксуса, меда, соли и перца.

Салат с лососем, авокадо и крем-сыром

Вам понадобится:

Слабосоленый лосось - 150 г

Авокадо - 1 шт.

Огурец - 1 шт.

Микс салата - 100 г

Крем-сыр - 100 г

Лимонный сок - 1 ст. ложка

Оливковое масло - 2 ст. ложки

Соль, перец - по вашему вкусу

Приготовление:

Лосось нарезать тонкими ломтиками. Авокадо очистить и нарезать кубиками. Огурец нарезать полукольцами. Все ингредиенты смешать, заправить маслом, лимонным соком, солью и перцем.

Салаты с весенними и свежими ингредиентами украсят ваш праздничный стол на Пасху (фото: freepik.com)

Салат "Пасхальный венок"

Отварные яйца - 4 шт.

Вареный картофель - 2 шт.

Вареная морковь - 1 шт.

Зеленый горошек - 100 г

Майонез - 3 ст. ложки

Соль, перец - по вашему вкусу

Зелень

Приготовление:

Яйца, картофель и морковь нарезать кубиками. Смешать с горошком, добавить майонез, соль и перец. Выложить салат в форме венка на тарелке и украсить зеленью.

Кстати, большинство салатов и закусок на Пасху можно выкладывать в форме венка и украшать листьями салата и зеленью - это будет очень оригинально и украсит ваш стол.