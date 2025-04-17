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5 салатов на Пасху, которые сметут со стола первыми: вкусные весенние рецепты

Какие небанальные салаты можно приготовить на Пасху (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Пасхальный стол может быть ярким, легким и стильным - даже без традиционной "шубы" или оливье. Мы собрали пять праздничных салатов с весенними овощами, зеленью, легкими заправками и авокадо.

Какие пять салатов станут украшением вашего стола на Пасху, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Пасха - это не только праздничная атмосфера, но и возможность покормить гостей вкусными и оригинальными блюдами. Легкие, сытные салаты с ярким вкусом станут идеальным дополнением к вашему меню на Пасху.

Салат с редисом, яйцом и зеленым горошком

Вам понадобится:

  • Редиска - 1 пучок
  • Яйца - 3 шт.
  • Зеленый горошек - 100 г
  • Зеленый лук, укроп
  • Заправка: сметана, горчица, лимонный сок

Приготовление:

Сварить яйца, нарезать их вместе с редисом. Смешать с зеленым горошком, луком и укропом. Заправить сметаной, добавив горчицу и лимонный сок по своему вкусу.

Молодая капуста с огурцом и семечками

Вам понадобится:

  • Молодая капуста - ¼ кочана
  • Огурец - 2 шт.
  • Семена тыквы или подсолнечника
  • Масло, лимонный сок, мед, лимонный сок

Приготовление:

Нарезать капусту и огурцы, добавить семечки. Заправить маслом с лимонным соком и немного меда для нежного вкуса.Не бойтесь экспериментировать и делайте салаты из того, что у вас есть под рукой (фото: freepik.com)

Салат со свеклой, фетой и рукколой

Вам понадобится:

  • Вареная свекла - 2 шт.
  • Фета или брынза - 100 г
  • Руккола - 1 пучок
  • Грецкие орехи - 30 г
  • Оливковое масло - 2 ст. ложки
  • Бальзамический уксус - 1 ч. ложка
  • Мед - ½ ч. ложки
  • Соль, перец - по вашему вкусу

Приготовление:

Свеклу нарезать тонкими ломтиками, рукколу промыть и обсушить. Фету нарезать кубиками. Орехи поджарить на сухой сковороде и измельчить. Смешать ингредиенты, сделать заправку из масла, уксуса, меда, соли и перца.

Салат с лососем, авокадо и крем-сыром

Вам понадобится:

  • Слабосоленый лосось - 150 г
  • Авокадо - 1 шт.
  • Огурец - 1 шт.
  • Микс салата - 100 г
  • Крем-сыр - 100 г
  • Лимонный сок - 1 ст. ложка
  • Оливковое масло - 2 ст. ложки
  • Соль, перец - по вашему вкусу

Приготовление:

Лосось нарезать тонкими ломтиками. Авокадо очистить и нарезать кубиками. Огурец нарезать полукольцами. Все ингредиенты смешать, заправить маслом, лимонным соком, солью и перцем.

Салаты с весенними и свежими ингредиентами украсят ваш праздничный стол на Пасху (фото: freepik.com)

Салат "Пасхальный венок"

  • Отварные яйца - 4 шт.
  • Вареный картофель - 2 шт.
  • Вареная морковь - 1 шт.
  • Зеленый горошек - 100 г
  • Майонез - 3 ст. ложки
  • Соль, перец - по вашему вкусу
  • Зелень

Приготовление:

Яйца, картофель и морковь нарезать кубиками. Смешать с горошком, добавить майонез, соль и перец. Выложить салат в форме венка на тарелке и украсить зеленью.

Кстати, большинство салатов и закусок на Пасху можно выкладывать в форме венка и украшать листьями салата и зеленью - это будет очень оригинально и украсит ваш стол.

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При написании материала использованы источники: Cookpad, Смакота, Господинька, YouTube-канал "Наша кухня"

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ПасхаРецептыСалатыПриготовление