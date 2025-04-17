5 салатов на Пасху, которые сметут со стола первыми: вкусные весенние рецепты

Пасхальный стол может быть ярким, легким и стильным - даже без традиционной "шубы" или оливье. Мы собрали пять праздничных салатов с весенними овощами, зеленью, легкими заправками и авокадо.
Какие пять салатов станут украшением вашего стола на Пасху, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Пасха - это не только праздничная атмосфера, но и возможность покормить гостей вкусными и оригинальными блюдами. Легкие, сытные салаты с ярким вкусом станут идеальным дополнением к вашему меню на Пасху.
Вам понадобится:
Приготовление:
Сварить яйца, нарезать их вместе с редисом. Смешать с зеленым горошком, луком и укропом. Заправить сметаной, добавив горчицу и лимонный сок по своему вкусу.
Вам понадобится:
Приготовление:
Нарезать капусту и огурцы, добавить семечки. Заправить маслом с лимонным соком и немного меда для нежного вкуса.
Вам понадобится:
Приготовление:
Свеклу нарезать тонкими ломтиками, рукколу промыть и обсушить. Фету нарезать кубиками. Орехи поджарить на сухой сковороде и измельчить. Смешать ингредиенты, сделать заправку из масла, уксуса, меда, соли и перца.
Вам понадобится:
Приготовление:
Лосось нарезать тонкими ломтиками. Авокадо очистить и нарезать кубиками. Огурец нарезать полукольцами. Все ингредиенты смешать, заправить маслом, лимонным соком, солью и перцем.
Приготовление:
Яйца, картофель и морковь нарезать кубиками. Смешать с горошком, добавить майонез, соль и перец. Выложить салат в форме венка на тарелке и украсить зеленью.
Кстати, большинство салатов и закусок на Пасху можно выкладывать в форме венка и украшать листьями салата и зеленью - это будет очень оригинально и украсит ваш стол.
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При написании материала использованы источники: Cookpad, Смакота, Господинька, YouTube-канал "Наша кухня"