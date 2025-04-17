5 салатов на Пасху, которые сметут со стола первыми: вкусные весенние рецепты
Пасхальный стол может быть ярким, легким и стильным - даже без традиционной "шубы" или оливье. Мы собрали пять праздничных салатов с весенними овощами, зеленью, легкими заправками и авокадо.
Какие пять салатов станут украшением вашего стола на Пасху, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Пасха - это не только праздничная атмосфера, но и возможность покормить гостей вкусными и оригинальными блюдами. Легкие, сытные салаты с ярким вкусом станут идеальным дополнением к вашему меню на Пасху.
Салат с редисом, яйцом и зеленым горошком
Вам понадобится:
- Редиска - 1 пучок
- Яйца - 3 шт.
- Зеленый горошек - 100 г
- Зеленый лук, укроп
- Заправка: сметана, горчица, лимонный сок
Приготовление:
Сварить яйца, нарезать их вместе с редисом. Смешать с зеленым горошком, луком и укропом. Заправить сметаной, добавив горчицу и лимонный сок по своему вкусу.
Молодая капуста с огурцом и семечками
Вам понадобится:
- Молодая капуста - ¼ кочана
- Огурец - 2 шт.
- Семена тыквы или подсолнечника
- Масло, лимонный сок, мед, лимонный сок
Приготовление:
Нарезать капусту и огурцы, добавить семечки. Заправить маслом с лимонным соком и немного меда для нежного вкуса.Не бойтесь экспериментировать и делайте салаты из того, что у вас есть под рукой (фото: freepik.com)
Салат со свеклой, фетой и рукколой
Вам понадобится:
- Вареная свекла - 2 шт.
- Фета или брынза - 100 г
- Руккола - 1 пучок
- Грецкие орехи - 30 г
- Оливковое масло - 2 ст. ложки
- Бальзамический уксус - 1 ч. ложка
- Мед - ½ ч. ложки
- Соль, перец - по вашему вкусу
Приготовление:
Свеклу нарезать тонкими ломтиками, рукколу промыть и обсушить. Фету нарезать кубиками. Орехи поджарить на сухой сковороде и измельчить. Смешать ингредиенты, сделать заправку из масла, уксуса, меда, соли и перца.
Салат с лососем, авокадо и крем-сыром
Вам понадобится:
- Слабосоленый лосось - 150 г
- Авокадо - 1 шт.
- Огурец - 1 шт.
- Микс салата - 100 г
- Крем-сыр - 100 г
- Лимонный сок - 1 ст. ложка
- Оливковое масло - 2 ст. ложки
- Соль, перец - по вашему вкусу
Приготовление:
Лосось нарезать тонкими ломтиками. Авокадо очистить и нарезать кубиками. Огурец нарезать полукольцами. Все ингредиенты смешать, заправить маслом, лимонным соком, солью и перцем.
Салаты с весенними и свежими ингредиентами украсят ваш праздничный стол на Пасху (фото: freepik.com)
Салат "Пасхальный венок"
- Отварные яйца - 4 шт.
- Вареный картофель - 2 шт.
- Вареная морковь - 1 шт.
- Зеленый горошек - 100 г
- Майонез - 3 ст. ложки
- Соль, перец - по вашему вкусу
- Зелень
Приготовление:
Яйца, картофель и морковь нарезать кубиками. Смешать с горошком, добавить майонез, соль и перец. Выложить салат в форме венка на тарелке и украсить зеленью.
Кстати, большинство салатов и закусок на Пасху можно выкладывать в форме венка и украшать листьями салата и зеленью - это будет очень оригинально и украсит ваш стол.
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При написании материала использованы источники: Cookpad, Смакота, Господинька, YouTube-канал "Наша кухня"