5 рецептів традиційних страв на Святвечір і Різдво від Дарії Цвєк

На Святвечір та Різдво кожна господиня намагається приготувати обрядові страви за найкращими рецептами. Колись наші мами і бабусі робили їх за приписами легендарної кулінарки Дарії Цвек. Ви теж пам'ятаєте, що тоді була найсмачніша кутя і різдвяні пампухи?
Ми зібрали 5 рецептів традиційних страв від Дарії Цвєк, які варто приготувати на святковий стіл.
Кутя з вишневим варенням
Інгредієнти:
пшениця - 2 склянки
мак - 1 склянка
цукор - 1 склянка
мед - дві столові ложки
горіхи, родзинки, вишневе варення до смаку.
Як приготувати:
Добре промийте пшеницю, залийте окропом у рівень із зерном, накрийте і варіть на легкому вогні кілька годин до готовності. Якщо вода википатиме, доливайте окріп.
Мак помийте, залийте окропом і залишіть на 2-3 години чи на ніч, щоб набухнув. Тоді злийте воду і розітріть зерна у макітрі без цукру або змеліть на м’ясорубці з дуже густим ситом.
До перетертого маку додайте пшеницю, чищені та підсмажені горіхи й помиті родзинки. Влийте переварену воду, додайте мед, цукор до смаку і вишневе варення. Кутю до столу подавайте у керамічній мисці з дерев’яною ложкою.
Святкова кутя (фото: Instagram)
Різдвяні пампухи
Інгредієнти:
борошно - 1 кг.
яйця - шт.
жовтки - 8 шт.
розтоплене масло - 100 г.
цукор - 100 г.
молоко - 500 мл.
дріжджі свіжі - 100 г.
горілка або коньяк - 1 ст. л.
Як приготувати:
У тепле молоко додайте дріжджі, 1 столову ложку цукру та 2 столові ложки борошна. Поставте в тепле місце, щоб опара підійшла.
Яйця розітріть з цукром, вилийте в опару, додайте розтоплене масло, поступово досипайте борошно та замісіть тісто до появи пухирців. Залиште в теплому місці.
Коли тісто вдвічі збільшиться в об'ємі, розкачайте його, виріжте круг. Для цього можна використати склянку. У центр кожного круга викладіть начинку з трояндового варення та добре заліпіть краї. Викладіть на присипану борошном поверхню та залиште, щоб підійшли.
Розігрійте олію у глибокій сковорідці та обсмажте пампухи. Дарія Цвек радила це робити верхом донизу, злегка притискуючи, щоб вийшло повітря.