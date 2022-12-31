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Олів'є зі старої кулінарної книги. Так готували наші бабусі

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Субота 31 грудня 2022 08:00
Олів'є зі старої кулінарної книги. Так готували наші бабусі Як приготувати Олів'є за старовинним рецептом (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Олів'є зараз більшість з нас готує за спрощеним перевіреним рецептом, але є багато більш екзотичних і забутих способів приготувати салат.

Про один з них можна дізнатися із книги "До святкового столу" берегині української кухні і авторки кулінарних бестселерів, Дарії Цвєк. Вперше збірка рецептів вийшла 1973 року і кілька разів перевидавалася.

У книзі не вживається термін "Олів'є", але є рецепт Новорічного салату, який дуже схожий за інгредієнтами, але зі своїми "родзинками".

Рецепт Новорічного салату

  • 6 круто зварених яєць,
  • 5- 6 варених картоплин,
  • 2 варені морквини,
  • 2 солоних огірки,
  • яблуко,
  • 250 г зеленого горошку,
  • цибулина,
  • банка майонезу,
  • стручок червоного маринованого солодкого перцю,
  • зелена цибуля,
  • мариновані помідори,
  • цукор,
  • сіль.

Овочі обчистьте, наріжте кубиками, з’єднайте з натертим на грубій тертці яблуком, дрібно нарізаною цибулею, додайте зелений горошок, цукор, сіль.

Масу вимішайте з майонезом і викладіть у круглу салатницю. Яйця розріжте вздовж на половинки. Протертими крізь сито жовтками посипте салат. Білки покладіть опуклою стороною догори так, щоб кожна половинка відповідала цифрі на годиннику.

На них викладіть з нарізаного соломкою червоного солодкого перцю римські цифри. З моркви або перцю зробіть стрілки, які показували б за п’ять хвилин дванадцяту годину.

Краї салатниці обложіть нарізаним червоним солодким перцем, зеленою цибулею, дрібними помідорами.

Хто така Дарія Цвєк

Дарія Яківна Цвєк (1909-2004) - авторка низки популярних книг з рецептами, серед яких "Солодке печиво", "До святкового столу", "У будні та свята", "Для гостей і сім'ї", "Нашим найменшим", "На добрий вечір", "Дітям і батькам".

Її книги ставали бестселерами - всього було продано понад 5 млн примірників, вони здобували престижні нагороди премії "Книга року".

Раніше ми писали, як не можна робити, щоб не зіпсувати Олів'є.

Крім того читайте, як приготувати кутю-дзьобанку за рецептом кулінарки.

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рецепт Рецепти Олів'є