Олів'є зі старої кулінарної книги. Так готували наші бабусі

Олів'є зараз більшість з нас готує за спрощеним перевіреним рецептом, але є багато більш екзотичних і забутих способів приготувати салат.

Про один з них можна дізнатися із книги "До святкового столу" берегині української кухні і авторки кулінарних бестселерів, Дарії Цвєк. Вперше збірка рецептів вийшла 1973 року і кілька разів перевидавалася. У книзі не вживається термін "Олів'є", але є рецепт Новорічного салату, який дуже схожий за інгредієнтами, але зі своїми "родзинками".