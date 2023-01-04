5 рецептов традиционных блюд на Сочельник и Рождество от Дарии Цвек

На Сочельник и Рождество каждая хозяйка пытается приготовить обрядовые блюда по лучшим рецептам. Когда-то наши мамы и бабушки делали их по предписаниям легендарной кулинарки Дарии Цвек. Вы тоже помните, что тогда была самая вкусная кутья и рождественские пончики?
Мы собрали 5 рецептов традиционных блюд от Дарии Цвек, которые следует приготовить на праздничный стол.
Кутья с вишневым вареньем
Ингредиенты:
пшеница - 2 стакана
мак - 1 стакан
сахар - 1 стакан
мед - две столовые ложки
орехи, изюм, вишневое варенье по вкусу
Как приготовить:
Хорошо промойте пшеницу, залейте крутым кипятком в уровень с зерном, накройте и варите на легком огне несколько часов до готовности. Если вода будет выкипать, доливайте кипяток.
Мак помойте, залейте кипятком и оставьте на 2-3 часа или на ночь, чтобы набух. Тогда слейте воду и разотрите зерна в макитре без сахара или измельчите на мясорубке с очень густым ситом.
К перетертому маку добавьте пшеницу, поджаренные орехи и помытый изюм. Влейте переваренную воду, добавьте мед, сахар по вкусу и вишневое варенье. Кутью к столу подавайте в керамической миске с деревянной ложкой.
Святкова кутя (фото: Instagram)
Рождественские пончики
Ингредиенты :
мука - 1 кг.
яйца - шт.
желтки - 8 шт.
растопленное масло - 100 г.
сахар - 100 г.
молоко - 500 мл.
дрожжи свежие - 100 г.
водка или коньяк - 1 ст. л.
Как приготовить:
В теплое молоко добавьте дрожжи, 1 столовую ложку сахара и 2 столовых ложки муки. Поставьте в теплое место, чтобы опара подошла.
Разотрите яйца с сахаром, вылейте в опару, добавьте растопленное масло, постепенно досыпайте муку и замесите тесто до появления пузырьков. Оставьте в теплом месте.
Когда тесто вдвое увеличится в объеме, раскатайте его, вырежьте круг. Для этого можно использовать стакан. В центр каждого круга выложите немного варенья с розы и хорошо залепите края. Выложите на присыпанную мукой поверхность и оставьте, чтобы подошли.
Разогрейте масло в глубокой сковороде, и обжарьте пончики. Дарья Цвек советовала это делать верхом вниз, слегка прижимая, чтобы вышел воздух.